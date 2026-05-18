Europska vojna sila šokirana potezom najvažnijeg saveznika: Iza svega se krije nevjerojatna pogreška

Poljska je u srijedu ostala zatečena iznenadnom odlukom SAD-a da otkaže planirano raspoređivanje američkih trupa u zemlji. No, ispostavilo se da je upozorenje poljskoj vojsci stiglo već nekoliko dana ranije, ali je zapelo u tajnoj e-pošti načelnika Glavnog stožera poljskih oružanih snaga, generala Wiesława Kukułe.

U poruci poslanoj generalu Kukułi početkom tjedna navodi se da američka vojska obustavlja planiranu rotaciju više od 4000 vojnika iz oklopne brigade u Poljsku. Radi se o 2. oklopnoj brigadi 1. konjičke divizije američke vojske. No, vrh Ministarstva obrane za odluku je saznao iz medija.

Američki vojni predstavnici naknadno su potvrdili promjenu planova u vezi s raspoređivanjem trupa u Poljsku, iako nisu otkrili razloge za tu odluku.

Pentagon je kasnije rekao da se ne radi o nikakvoj iznenadnoj odluci.

"Odluka o povlačenju trupa slijedi sveobuhvatan, višeslojni proces koji uključuje perspektive ključnih čelnika [američke vojske u Europi] i cijelog lanca zapovijedanja. Ovo nije bila neočekivana odluka donesena u zadnji čas", rekao je vršitelj dužnosti tajnika za tisak Pentagona Joel Valdez. „

Potpredsjednik poljske vlade Władysław Kosiniak-Kamysz u srijedu navečer je komentirao američku odluku na društvenim mrežama, uvjeravajući javnost da američki potez ne znači smanjenje broja američkih vojnika u Poljskoj.

Dan kasnije je na konferenciji za medije izjavio da se o odluci Pentagona konzultirao s američkim generalom Alexusom Grynkewichom, zapovjednikom američkih snaga u Europi i vrhovnim savezničkim zapovjednikom NATO-a za Europu. Američki zapovjednik uvjeravao ga je da obustava razmještaja ne znači trajno smanjenje broja američkih vojnika u Poljskoj.

Iako su se poljski dužnosnici trudili ostati pribrani, zavladao je potpuni kaos.

Iako se stvar tiče vojske, general Kukuła nije se javno oglasio o tome, a nije bio ni na konferenciji za medije u četvrtak, kada se raspravljalo o tome. Istodobno, izvori iz Glavnog stožera tvrde da je američka poruka o obustavi raspoređivanja stigla još u ponedjeljak ili utorak putem zaštićenog komunikacijskog sustava za kontakte sa saveznicima.

"Načelnik stožera nije obavijestio zapovjedništvo do srijede", rekla je jedna od osoba kojoj je dopušteno ostati anonimna kako bi raspravljala o nejavnim komunikacijama, kao i ostalima u ovom članku.

Glasnogovornik Glavnog stožera, pukovnik Marek Pietrzak, odbacio je tvrdnje da je poruka stigla već u ponedjeljak. "[Glavni stožer] u ponedjeljak nije primio nikakve informacije o obustavi rotacije američkih snaga. Moj komentar o tome: molim vas promijenite izvore", rekao je.

Američka poruka u vezi s premještajem vojnika bila je izuzetno kratka, bez objašnjenja ili opravdanja. "Bila je to kratka poruka od jedne rečenice poslana rutinskim vojnim kanalima na neformalan način", rekao je jedan od ljudi u krugu načelnika Glavnog stožera.

Drugi izvor pak opisuje da je u sjedištu vojske "tipičan organizacijski nered". Problem je u tome što samo načelnik Glavnog stožera smije čitati klasificiranu korespodenciju.

"Dobro je poznato da je šef kabineta često odsutan i vrlo je zauzeta osoba. Zato bi trebao ovlastiti druge da čitaju povjerljivu korespondenciju kako bi se ona pregledavala nekoliko puta dnevno, a ne samo kada šef nađe vremena za to", rekao je jedan od izvora.

Posljedica svega bila je da je civilni vrh poljskog Ministarstva obrane za ključnu odluku najvažnijeg saveznika doznao je iz američkih medija kasno u srijedu navečer.

Umirovljeni general Mieczysław Cieniuch, bivši načelnik Glavnog stožera, smatra da je problem nastao već u načinu na koji je informacija klasificirana unutar vojske.

"Cijeli problem leži u tome kako su te informacije klasificirane unutar Glavnog stožera. Po mom mišljenju, trebale su biti klasificirane kao vrlo važne i hitno dostavljene ministru obrane, jer takve informacije nemaju samo vojnu već i političku dimenziju", rekao je.

"Sustav protoka informacija u Glavnom stožeru nedavno je doživio duboki slom i ne funkcionira, što je jasno pokazao slučaj rotacije američke brigade", rekao je general Jarosław Gromadziński, koji je do 2023. služio u Glavnom stožeru, a sada je u mirovini.