Uzbuna u Kongresu! Naprasno otkazali glasanje o ratnim ovlastima predsjednika: "Imali smo glasove i oni su to znali"

Republikanski čelnici u Zastupničkom domu američkog Kongresa neočekivano su u četvrtak otkazali glasanje o rezoluciji kojom se traži okončanje rata s Iranom osim ako predsjednik Donald Trump ne dobije odobrenje Kongresa, dva dana nakon što je slična mjera usvojena u američkom Senatu.

Glasanje je trebalo biti održano kasno u četvrtak poslijepodne, neposredno prije odlaska zastupnika za vikend iz Washingtona na odmor u povodu Dan sjećanja.

Demokrati su nakon otkazivanja glasovanja objavili da su prikupili dovoljnu potporu da rezolucija, koja ograničava Trumpa, prođe u domu u kojemu republikanci inače imaju većinu.

Zastupnički dom je ranije ove godine blokirao tri takve rezolucije o ratnim ovlastima tijesnim glasanjem, uz gotovo jednoglasnu podršku republikanaca, što je naglasilo snažnu podršku ratu u Iranu i predsjedniku unutar njegove stranke.

No, kako su prolazili tjedni otkako su SAD i Izrael započeli napade na Iran 28. veljače bez očekivanog ishoda, rezultati glasanja postali su sve tješnji - zadnja rezolucija nije prošla zbog izjednačenog rezultata glasanja.

U četvrtak se činilo vjerojatnim da će mjera na glasanju proći zbog promjene raspoloženja kod nekoliko republikanaca koji su se odlučili podržati rezoluciju.

"Imali smo bez ikakve sumnje glasove i oni su to znali", rekao je novinarima zastupnik Gregory Meeks, vodeći demokrat u Odboru za vanjske poslove Zastupničkog doma, nakon što je glasanje otkazano.

"Republikanci su kukavički odustali od zakazanog glasanja o Rezoluciji o ratnim ovlastima - zakonu koji bi bio usvojen uz dvostranačku podršku i zahtijevao od predsjednika da okonča sukob na Bliskom istoku", rekli su u izjavi vođa demokrata u Zastupničkom domu Hakeem Jeffries, članica Zastupničkog doma Katherine Clark i predsjedatelj Kluba zastupnika Pete Aguilar.

Rekao je da su republikanski čelnici u Zastupničkom domu odgodili glasanje do početka lipnja, nakon stanke za Dan sjećanja.

Demokrati i nekoliko republikanaca pozvali su Trumpa da dođe u Kongres po odobrenje za upotrebu vojne sile, napominjući da američki Ustav kaže da Kongres, a ne predsjednik, može objaviti rat.

Izrazili su zabrinutost zbog toga što je Trump možda uveo zemlju u dugi sukob bez postavljanja jasne strategije.

Većina republikanaca i Bijela kuća tvrde da su Trumpove akcije legalne i u okviru njegovih prava kao vrhovnog zapovjednika da zaštiti SAD naređujući ograničene vojne operacije kako bi se zaustavile neposredne prijetnje.

Republikanci kontroliraju tijesnu većinu i u Zastupničkom domu i u Senatu.

U utorak je Senat predložio zasebnu, ali sličnu rezoluciju o ratnim ovlastima, što je rijetka kritika Trumpa.

To proceduralno glasanje o tome hoće li se mjera usmjeriti na daljnja glasanja bilo je 50 prema 47, budući da su četiri Trumpova kolege republikanci za nju glasali, dok su svi demokrati u Senatu osim jednog bili za. Tri republikanca su propustila to glasanje.