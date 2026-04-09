Šef NATO-a pokušao smiriti Trumpov bijes: Predsjednik ubrzo poslao odrješitu poruku

Šef NATO-a Mark Rutte je u srijedu u Washingtonu razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, pokušavajući popraviti odnose u Savezu i smanjiti Trumpov bijes odgovorom vojnog saveza na rat u Iranu.

U razgovoru za CNN nakon razgovora u Bijeloj kući, Rutte je rekao da je "velika većina europskih zemalja" pružila pomoć Americi tijekom sukoba i ispunila svoje obveze.

Međutim, čini se Rutte ipak nije uspio umiriti Trumpa jer je nedugo nakon toga američki predsjednik na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao: "NATO NIJE BIO TU KADA NAM JE TREBAO, I NEĆE BITI TU AKO NAM PONOVO BUDU TREBAO."

To odražava i ranije izjave Bijele kuće, koja je tvrdila da su Britanija i drugi saveznici NATO-a "okrenuli leđa" SAD-u tijekom rata.

Donald Trump je također govorio da je NATO "testiran i da nije uspio". Prethodno je spominjao i mogućnost izlaska SAD-a iz NATO-a, nazivajući ga "papirnatim tigrom".

Odbijanje Ujedinjenog Kraljevstva da se uključi u ofenzivu protiv Irana te odluka da ograniči korištenje svojih baza američkim snagama, ozbiljno je narušilo odnose između britanskog premijera Keira Starmera i Trumpa, piše The Independent.

Nakon primirja, u zajedničkoj izjavi svjetskih čelnika, uključujući Starmera, navodi se da će "doprinijeti osiguravanju slobode plovidbe u Hormuškom tjesnacu".

No, glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt odbacila je ponudu ponavljajući Trumpovu izjavu: "Bili su testirani i nisu uspjeli."

"Prilično je tužno što je NATO okrenuo leđa američkom narodu tijekom posljednjih šest tjedana, kada je američki narod taj koji je financirao njihovu obranu", dodala je.

U razgovoru za CNN, Rutte je rekao da razumije da je Trump razočaran mnogim saveznicima, ali da mu je ukazao da je većina europskih zemalja bila od pomoći, ustupajući baze, logistiku i preletima.

Podsjetio je i na korake koje poduzima Starmer da bi osigurao budući slobodni protok trgovine kroz Hormuški tjesnac.

"Dakle, ukazao sam mu i na pozitivne strane. Ali očito je ovo bio vrlo iskren, vrlo otvoren razgovor, ali i razgovor između dva dobra prijatelja. Očito je prisutno razočaranje, ali istovremeno je pažljivo slušao moje argumente o tome što se događa", dodao je.