Sprema li Google kraj interneta kakav poznajemo?

Otvoreni internet mogao bi postati prošlost dok Google ubrzano pretvara pretraživanje u AI sustav koji odlučuje što ćete vidjeti i čitati.

Najnoviji Googleov zaokret prema rezultatima pretraživanja koje generira umjetna inteligencija mogao iz temelja promijeniti način na koji ljudi doživljavaju internet, i to ne na način koji bi se mnogima možda svidio, tvrdi Katie Notopoulos u kolumni za Business Insider.

Umjesto da pretraživanje služi kao ulaz prema internetskim stranicama, Google sve više želi korisnike zadržati unutar personaliziranog sustava temeljenog na umjetnoj inteligenciji. Tijekom nedavne konferencije I/O taj je američki tehnološki div predstavio AI alate osmišljene za izravno odgovaranje na složene upite, sažimanje informacija pa čak i praćenje proizvoda povezanih s korisnikovim interesima.

Notopoulos taj zaokret opisuje kao duboko uznemirujući, jer istraživanje interneta zamjenjuje pukom automatizacijom.

Drugačije shvaćanje pretraživanja, personalizirani odgovori umjesto otkrivanja

Jedna demonstracija navedenih AI alata prikazala je AI asistenta koji prati izlazak na tržište tenisica povezanih s omiljenim sportašima korisnika. Drugi primjer uključivao je Googleovo automatsko predlaganje planinarskih izleta, uz obližnje restorane i parkirališta.

Notopoulos priznaje da takvi alati na prvi pogled djeluju praktično, ali istodobno propituje trebaju li ljudi uopće Google kao posrednika za iskustva koja su već dostupna putem oglasa, časopisa, Instagrama ili specijaliziranih internetskih stranica.

Objašnjava kako su njezine navike pregledavanja interneta i dalje puno jednostavnije. Umjesto oblikovanja uglađenih upita, najčešće upisuje kratke i nesavršene kombinacije ključnih riječi kako bi što brže došla do određene internetske stranice.

Google, međutim, očito želi pretvoriti pretraživanje u nešto znatno šire od same navigacije.

Tijekom prezentacije potpredsjednik Google Searcha Robby Stein promovirao je viziju individualiziranog iskustva pretraživanja. Notopoulos pritom izdvaja primjer studenta koji istražuje crne rupe. Googleov sustav umjetne inteligencije najprije bi mu generirao objašnjenja i animacije, a tek potom korisnika usmjerio prema vanjskim poveznicama.

Za Notopoulos takav pristup više nalikuje AI chatbotu nego klasičnoj tražilici, a dobar dio ljudi bi se s tim zaključkom mogao složiti.

Strah od "Google Zero" scenarija

U svemu tome treba spomenuti i posljedice za izdavače koji ovise o prometu iz tražilica, uključujući, primjerice i portal DNEVNIK.hr. Notopoulos navodi da su medijske kuće već osjetile pad posjećenosti zbog AI Overviewsa i drugih AI alata poput ChatGPT-a.

Spominje i strahove industrije povezane sa scenarijem nazvanim Google Zero, odnosno mogućnošću da promet koji dolazi s Googlea na kraju potpuno nestane.

Ipak, Notopoulos tvrdi da njezina nelagoda nije isključivo profesionalne prirode. Smatra da internet mora ostati prostor koji korisnici sami istražuju, a ne sterilizirani sadržaj koji algoritmi poslužuju već unaprijed pripremljen.

Stari internet uspoređuje se s ogromnim fizičkim prostorom kroz koji se korisnici samostalno kreću i istražuju nepoznato. Nasuprot tome, novi Googleov AI sustav podsjeća je na strogo kontroliran zatvoreni sustav, koji obeshrabruje spontanost, nepredvidivost i individualnost.

Zaključak je, stoga, da upravo nesavršenosti pregledavanja interneta stvaraju znatiželju, samostalnost i osjećaj stvarnog otkrivanja sadržaja na mreži.