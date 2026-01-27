Upozorio na problem koji brine brojne Amerikance, a Trump zagalamio: "Je*i se, Tede!"

Američki senator Ted Cruz upozorio je predsjednika Donalda Trumpa, svog stranačkog kolegu republikanca, da mu prijeti "krvoproliće" na međuizborima u studenom ako cijene nastave rasti.

Predsjednik mu je na to odgovorio: "Je*i se, Tede", rekao je američki senator donatorima, prema tajnoj snimci privatnog razgovora.

Cruz je, navodno, predsjedniku uputio to upozorenje tijekom telefonskog razgovora, nakon što je Trump nekoliko mjeseci po povratku u Ovalni ured početkom 2025. predstavio opsežne carine. Predsjednik je bio nezadovoljan, rekao je Cruz, te je tijekom razgovora s republikanskim senatorima vikao i psovao, doznao je Axios.

"Gospodine predsjedniče, ako do studenoga 2026. dođemo do toga da su ljudski mirovinski fondovi pali za 30 posto, a cijene u supermarketima porasle za 10 do 20 posto, ući ćemo u izborni dan i doživjeti krvoproliće", rekao je Cruz da je poručio predsjedniku. "Izgubit ćete Zastupnički dom, izgubit ćete Senat i sljedeće dvije godine provest ćete pod postupcima opoziva gotovo svaki tjedan".

Prema nedavnom istraživanju New York Timesa i Siena Collegea, samo 34 posto ispitanika odobrava način na koji se Trump nosi s troškovima života, dok ga 64 posto ne odobrava. Postoje i pokazatelji da gospodarstvo utječe na dio birača koji su glasali za Trumpa 2024., ali ga sada više ne podržavaju, navodi Times.