VIDEO Putinova najžešća zagovornica teško bolesna: "Volim vas..."

Glavna urednica kanala Russia Today i jedna od najžešćih medijskih podupirateljica politike Kremlja, Margarita Simonjan na svojem je osobnom blogu uputila čestitku pratiteljima povodom pravoslavne Oproštene nedjelje.

"Oprostite mi za sve", poručila je pratiteljima uoči pravoslavnog blagdana koji je ove godine pao na nedjelju 22. veljače i tijekom kojeg vjernici tradicionalno od drugih traže oprost.

Защитники, родненькие наши, любим вас и переживаем за вас. С праздником! pic.twitter.com/EMU1z2BAA1 — Margarita Simonyan (@M_Simonyan) February 23, 2026

Nekad često viđeno medijsko lice, Simonjan se posljednjih mjeseci nije pojavljivala u javnosti nakon što joj je lani dijagnosticiran rak dojke, zbog čega je podvrgnuta operaciji i kemoterapiji koja je ostavila posljedice i na njezinoj pojavi, piše EA Daily.

Brojni komentatori ranije su isticali kako je, osim što je izgubila kosu, fizički oslabjela.

Dijagnoza raka dojke došla je nedugo nakon što je Simonjan ostala udovica – njezin suprug, ruski glumac i redatelj Tigran Keosajan, preminuo je u rujnu 2025. godine nakon što je devet mjeseci bio u komi iz koje se nije probudio nakon što je doživio više srčanih udara.

Keosajan, inače armenskog podrijetla, također je bio jedan od najjačih zagovornika politike Kremlja, a izazvao je kontroverze kada je 2020. u svojoj emisiji impersonirao bivšeg američkog predsjednika Baracka Obamu, pojavivši se s licem obojenim u crno, piše The Moscow Times.