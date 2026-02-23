Sirijac s austrijskom adresom pokušao prijeći granicu s poljskom dozvolom

Sirijski državljanin s austrijskom dozvolom boravka kazneno je prijavljen nakon što je na graničnom prijelazu Slavonski Brod zatečen s krivotvorenom poljskom vozačkom dozvolom.

25-godišnji muškarac je tijekom redovne granične kontrole policijskim službenicima predao vozačku dozvolu za koju je posumnjano da nije originalna. Naknadnim provjerama utvrđeno je da se radi o krivotvorenom dokumentu, koji je, prema dostupnim informacijama, pribavio u Austriji, javlja PU brodsko-posavska.

Zbog sumnje u krivotvorenje isprave protiv njega je podnesena kaznena prijava. Tijekom postupanja policija je utvrdila i carinski prekršaj jer je kod njega pronađena veća količina cigareta, što se dodatno obrađuje u odvojenom postupku.