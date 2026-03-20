Masovni napadi diljem Zaljeva, pogođena važna rafinerija. Iran upozorava: "Neće biti nikakve suzdržanosti ako..."

Izrael bombardirao Teheran Izrael je bombardirao Teheran u petakj ujutro dok su Iranci proslavljali Novruz, perzijsku Novu godinu. Aktivisti javljaju o eksplozijama u okolici iranskog glavnog grada. Napadi su uslijedili samo dan nakon što se Izrael obvezao da će se suzdržati od daljnjih udara na ključno iransko plinsko polje, a Iran je istovremeno pojačao napade na naftna i plinska postrojenja u Zaljevu.

Crne brojke U Iranu je dosad, kako se procjenjuje, ubijeno više od 3000 ljudi, a Pentagon navodi da je u prva dva tjedna sukoba pogođeno više od 15.000 ciljeva. Hormuški tjesnac, ključni morski prolaz za transport nafte iz Zaljeva, praktički je zatvoren. Prema analitičarima Centra za strateške i međunarodne studije, troškovi sukoba rastu za otprilike pola milijarde dolara svakog dana.

EU poziva na prestanak napada Čelnici država članica EU-a pozvali su sve strane uključene u rat na Bliskom istoku na smanjenje napetosti i poštivanje međunarodnog prava te na moratorij na napade na energetsku i vodnu infrastrukturu. Čelnici su pozdravili spremnost Ukrajine da zemljama Perzijskog zaljeva pruži podršku i stručnu pomoć za borbu protiv dronova. Pozvali su i na jačanje europskih pomorskih operacija Aspides i Atalanta kako bi se osigurala sigurna plovidba u regiji u skladu s njihovim mandatima.

Napad dronovima na rafineriju Rafinerija Mina Al-Ahmadi u Kuvajtu, u vlasništvu Kuwait Petroleum Corporationa, pogođena je u petak rano ujutro u nekoliko napada dronovima, izvijestila je kuvajtska državna novinska agencija. U napadima su izbili požari na nekim pogonima te je nekoliko njih zaustavljeno. Nije bilo žrtava, a na mjesto događaja odmah su upućene vatrogasne i hitne službe.

Novi val udara Iranska državna televizija IRIB javila je da su aktivirani obrambeni sustavi protiv "neprijateljskih ciljeva" istočno od glavnog grada Teherana. S druge strane, izraelska vojska je objavila da je pokrenula "val napada" diljem grada. Priopćila je da je identificirala projektile lansirane iz Irana te da ih njezini obrambeni sustavi presreću.

Napadi diljem Zaljeva Ministarstvo obrane Saudijske Arabije priopćilo je da je u posljednjih nekoliko sati srušeno najmanje desetak dronova iznad istočnih dijelova zemlje te još jedan iznad sjeverne regije Al-Jawf. Ujedinjeni Arapski Emirati objavili su da njihova protuzračna obrana odgovara na "nadolazeće prijetnje projektilima i dronovima iz Irana". Medijski ured vlade u Dubaiju potvrdio je da su eksplozije koje su se čule u emiratu posljedica uspješnih presretanja. Ministarstvo unutarnjih poslova Bahreina izvijestilo je o požaru u jednom skladištu, koji je izbio uslijed pada krhotina nakon iranskog napada. Iznad Kuvajta oglasile su se sirene za zračnu opasnost, a vojska je priopćila da presreće projektile i dronove.

Iran upozorio SAD i Izrael Nakon što je Izrael napao ključno iransko plinsko polje Južni Pars, na što je Teheran odgovorio udarima na energetska postrojenja diljem Zaljeva, Iran je upozorio da neće pokazati nikakvu suzdržanost ako njegova energetska postrojenja ponovno budu metom napada. "Naš odgovor na izraelski napad na našu infrastrukturu bio je tek DJELIĆ naše snage. JEDINI razlog naše suzdržanosti bilo je poštivanje poziva na smirivanje napetosti. Neće biti NIKAKVE suzdržanosti ako naša infrastruktura ponovno bude napadnuta", poručio je iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči.