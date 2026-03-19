Kreće obnova važne prometnice na jugu, a projekt jednog od najprometnijih raskrižja u državi i dalje zapinje

Građanski prosvjedi u zaleđu Omiša urodili su plodom. Konačno kreće rekonstrukcija ceste koja zaleđem povezuje Split i Omiš, jedine alternative Jadranskoj magistrali. U projekt će se uložiti 15 milijuna eura, a osim same prometnice, planirana je izgradnja oborinske odvodnje, javne rasvjete i kanalizacije.

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban istaknuo je da je nezadovoljstvo građana bilo opravdano jer cesta nije bila adekvatna. Radovi bi trebali trajati dvije godine od uvođenja izvođača u posao, a iako su dozvole pravomoćne, preostaje još otkup dijela zemljišta. Ravnatelj Županijske uprave za ceste Petar Škorić naglašava da će projekt značajno poboljšati kvalitetu života lokalnog stanovništva, iako će radovi djelomično zahvatiti privatne posjede i pomoćne objekte.

S druge strane, loše vijesti stižu za stanovnike Solina, Kaštela i Trogira. Rekonstrukcija jednog od najprometnijih raskrižja u državi, kojim dnevno prolazi više od 45 tisuća vozila, ponovno kasni. Iako je nadvožnjak trebao biti dovršen prije početka turističke sezone, projekt ide u novi natječaj za izvođača radova. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković najavio je raskid ugovora s dosadašnjim izvođačem te poručio da se projekt ovim tempom neće uskoro završiti. Novi rokovi zasad nisu poznati.

Građani tog područja svakodnevno se suočavaju s velikim prometnim gužvama i sve su nezadovoljniji dugotrajnim čekanjem na rješenje. Iz Div Grupe, dosadašnjeg izvođača radova, nisu željeli komentirati situaciju.

