VIDEO Snimke raskalašenih partya ruskih influencera u Alpama: Među gostima i Putinovo kumče

Videosnimke ruskih influencera i pripadnika ruske zlane mladeži koji se zabavljaju na luksuznom domijenku na francuskom skijalištu Courchevel, obišle su svijet i naišle na negodovanje u domovini, u jeku rata u Ukrajini.

Crveni tepih, ispijanje šampanjca, kamenice u jednom od najekskluzivnijih europskih odmarališta u francuskim Alpama, dočekali su goste na zabavi koju je organizirao luksuzni lanac obuće i mode Rendez-Vous, koji je u Courchevelu proslavio 25. obljetnicu i 16 godina od otvaranja butika u tom mjestu.

Među uzvanicima je bila i Ksenija Sobčak (44), kumče Vladimira Putina, TV zvijezda, vlasnica medija i pripadnica ruskog elitnog društva čiji je pokojni otac Anatolij Sobčak lansirao diktatora na put političke karijere nakon raspada Sovjetskog Saveza, prenosi Daily Mail.

Uz Kseniju, u francuskim Alpama su se zabavljali i Oksana Samoylova (37), influencerica i majka četvero djece sa 17 milijuna pratitelja na Instagramu, supermodel Lena Perminova (38) i njezin dečko, ukrajinski model Taras Romanov (29) te Alexander Rogov (44), stilist slavnih i trenutni voditelj ruskog propagandnog Prvog kanala.

Uzvanici su se fotografirali na skijaškim stazama, skijali i snowboardali danju, a noću se zabavljali na gala večeri, zbog koje je crveni tepih raširen direktno po snijegu.

Zabava se održala u luksuznom hotelu gdje cijene soba počinju od 8.600 eura po noćenju. Gostima su poslužene kamenice, pršut, šunka i vrhunski alkohol, a samo jedna večera koštala je i do 10.800 eura. Do destinacije su gosti stizali privatnim letovima helikopterom koji su koštali dodatne tisuće eura. Točio se šampanjac Veuve Clicquot po cijeni od 620 eura i služili obroci od preko 1000 eura po osobi.

Burne reakcija iz Rusije

Reakcija iz Rusije bila je trenutna i brutalna. Brojni Rusi iz javnog života bili su ogorčeni razmetljivim luksuzom svojih sunarodnjaka. Putin je još ranije kritizirao poznate osobe, uključujući Sobčakovu, zbog zabave tijekom krvavog rata u Ukrajini, vjerujući da to potkopava žrtve njegovih vojnika kao topovskog mesa, ne šaljući dobru poruku.

Istaknuta komentatorica visokog društva Božena Rynska ustvrdila je da je Courchevel postao simbol izbjegavanja sankcija i javnih privilegija. “Oni jedu lješnjake dok dječaci umiru. Ovo je slučaj kada kampanja uspije biti odvratna svima".

Propagandistički REN TV koji je dio medijske grupe koju vodi navodna Putinova ljubavnica Alina Kabajeva (42)objavio je “Dok se naši dečki bore, dajući svoje živote za nas, naše zvijezde se odlično zabavljaju, živeći u luksuzu s velikim novcem”.

“Pokazuješ svoju drskost dok mi prolijevamo krv”, pisalo je u jednom komentaru. Zastupnik Dume Vitalij Milonov usporedio je zabavu s đavoljim djelom, pozivajući Ruse da bojkotiraju brend Rendez-Vous. “Ovo nisu Rusi, to su paraziti. Ostavite ih tamo i zaključajte vrata iznutra”, jedan je od komentara.