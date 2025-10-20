Pucnjava u susjedstvu: Dvoje mrtvih, policija na terenu

Dvije osobe, muškarac i žena, ubijene su u pucnjavi na području Pivke u Sloveniji.

Policija je obaviještena o pucnjavi u Kolodvorskoj ulici u Pivki nešto prije 7 sati ujutro. Odmah su izašli na mjesto događaja i pronašli dvije mrtve osobe, muškarca i ženu, piše 24ur.

Kriminalistički istražitelji trenutačno obavljaju očevid na mjestu događaja, a više informacija javnosti će biti dostupno naknadno, priopćila je Policijska uprava Koper.

Prema informacijama novinarke Sveta Danice Jovanović na Kanalu A , muškarac i žena nisu u rodu. Navodno je muškarac prvo pucao u ženu, a zatim u sebe. Uzrok još nije poznat.