Namaz nutKat s više od 70 % lješnjaka osvojio police SPAR-a

Slavonija bi uskoro, osim po kulenu, mogla postati poznata i po lješnjacima. Slavonci Mario i Ana Tereza Želinski predstavili su svoju poduzetničku priču u sklopu projekta "Startaj Hrvatska", a njihovi namazi od domaćih lješnjaka nutKat već se nalaze na policama SPAR-a i INTERSPAR-a diljem zemlje.

Njihov put do proizvoda bio je sve samo ne jednostavan. Mario je godinama odlazio raditi u Njemačku, dok je nasad kod kuće održavala obitelj. Odluka o povratku pala je u trenutku kada su shvatili da udaljenost previše uzima danak i da ga njegova kći ne prepoznaje. "Uznemirila nas je scena kada Helena nije prepoznala oca prilikom jednog povratka iz Njemačke i tada smo shvatili da moramo promijeniti život", prisjetila se Ana.

Obitelj Želinski (Foto: PR)

Ideja rođena iz zezancije, pretvorena u ozbiljan posao

Rad na nasadu nije bio lak. "Oko nasada ima jako puno posla tijekom cijele godine, a sve smo radili ručno", rekao je Mario. Ipak, upravo ta upornost dovela je do prekretnice.

Kada su lješnjaci postali obilni, trebalo ih je pretvoriti u nešto više. Ana priznaje: "Isprva je to bila zezancija – da bismo mogli raditi namaz". No upravo je ta "zezancija" otvorila put ozbiljnom poslu. Recept se rodio iz obiteljskog nasljeđa, a Marijeva mama svojim je načinom mjerenja namirnica dala ključnu inspiraciju.

NutKat (Foto: PR)

Domaće, autentično i od srca

U proizvodnji ništa nije prepušteno slučaju, nabavljali su strojeve i pokrenuli vlastiti pogon za pripremu namaza, a kvalitetu nutKata prepoznali su i stručnjaci. Ubrzo su doznali da je SPAR od njih naručio 4000 komada namaza nutKat, odnosno 2000 komada bijelog i 2000 komada tamnog namaza, koje od sada možete pronaći na SPAR-ovim policama. "To je dosta. Možemo mi to, naravno", rekli su oboje kada su saznali za naručenu količinu i zaključili da se moraju baciti na posao.

Ana Tereza Želinski (Foto: PR)

Mario i Ana su primjer kako ljubav prema Slavoniji, obitelji i tradiciji može stvoriti proizvod koji se ističe autentičnošću. Njihova priča potvrđuje da se vrhunski brend ne gradi u laboratoriju, već, kako Mario kaže: "Da bi se stvorio vrhunski proizvod, nisu potrebna velika laboratorijska istraživanja, već jedna baka koja zna što radi."

Katica Želinski (Foto: PR)



Njihove, kao i proizvode ostalih kandidata projekta "Startaj Hrvatska", potražite na policama INTERSPAR i odabranih SPAR trgovina, a uskoro na Novoj TV pogledajte priče i ostalih kandidata koji se sa svojim proizvodom natječu za titulu HIT proizvoda godine!

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom SPAR HRVATSKA po najvišim profesionalnim standardima.



