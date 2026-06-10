Bizaran susret gradonačelnika i ministra: "Nije ovo vaša konferencija, ja vas nisam ni slušao"

Radnika nema, a ispred gradilišta na kojem na starim temeljima niče nova zgrada suda u Varaždinu diže se prašina – ona politička.

"Temeljem čega se sad rade ovi iskopi? Temeljem čega se radi dalje? Građevinske dozvole nema i zaista je katastrofalno da si Ministarstvo pravosuđa to dozvoljava", poručio je gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj.

"Moraju provesti postupak i apeliram da se usklade sa zakonom", dodao je.

Gradilište u Varaždinu - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Dok je varaždinski gradonačelnik to govorio, na istom se mjestu, nekoliko stotina metara dalje, nalazio i prozvani ministar Damir Habijan. Bizaran susret na terenu – nije bio slučajan.

"Ja sam došao, danas u obilasku, vidio vas pa rekoh: Ajde da vas pozdravim i pojasnim neke stvari", rekao je Habijan novinarima.

Bosilj ga je upozorio da je došao na njegovu konferenciju za novinare.

"Nije ovo vaša konferencija, nemojte me prekidati jer nije lijepo,. Ja vas nisam ni slušao", odgovorio je Habijan.

Habijan: "Nema roka"

Iako nepozvan, ministar opovrgava optužbe gradske vlasti o radovima bez ključne dozvole.

"Nema roka. Na njoj se radi, nije to da vadite neki papir za garažu. Tražite papir za zgradu poprilično velikih gabarita, nije to tehnički jednostavno. Ona je u postupku i bit će predana kada bude dovršena", ispričao je.

SDP-ov gradonačelnik podsjeća da je i sam predlagao što bi se u sklopu kompleksa moglo graditi.

"Znate da ja imam fetiš na podzemne garaže, ali onda je rečeno da su uvjeti takvi da se ovo radi kreditom Svjetske banke i ne mogu se raditi novi objekti. Ovo je rekonstrukcija i energetska obnova", objasnio je Bosilj.

Gradilište u Varaždinu - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

"Jedino što sam čuo od USKOK-ova optuženika je: Zašto nema podzemne garaže? Nema jer nije bila u projektu. Ako Grad smatra da treba, mogao je to zatražiti", poručio je Habijan.

"Iz izjave Damira Habijana mogli ste vidjeti da oni svjesno rade dalje mimo građevinske dozvole i mislim da bi i USKOK i DORH imali tu što za reći", istaknuo je Bosilj.

Projekt financiran zajmom težak je oko 22 milijuna eura.

"Ovaj projekt ide dalje, plan završetka je 2027. godine i ja mislim da će grad dobiti jednu reprezentativnu zgradu kako zaslužuje", smatra Habijan.

Zasada imaju samo političku svađu, dok ne dočekaju novo pravosudno središte.