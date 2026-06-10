Pakao na Zemlji bliže nego ikada: Stručnjaci otkrili koja bi godina mogla biti globalno najtoplija od kada postoje mjerenja

Novo izvješće Svjetske meteorološke organizacije, koje je izradio britanski Met Office, potvrđuje da će u sljedećih pet godina globalne temperature ostati na rubu rekorda - između 1,3 i 1,9 Celzijevog stupnja iznad predindustrijskog doba.

Vrlo je vjerojatno da će barem jedna godina privremeno prijeći 1,5 stupnja, a šanse za novi apsolutni rekord iznose 86 posto. Očekuje se i daljnje jačanje arktičkog zagrijavanja: zime bi ondje mogle biti oko 2,8 stupnjeva toplije od prosjeka, što je više nego tri i pol puta iznad globalnog rasta temperature.

Modeli pokazuju da bi zbog razvoja El Niña u ovoj godini, 2027. mogla biti nova globalno najtoplija godina ikad.

Posljednjih godina jugoistočna Europa bila je neuobičajeno suha, nakon što je prethodio niz kišnih godina. Sad ponovno postoje naznake za neuobičajeno visoke oborine.