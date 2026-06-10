Pakao na Zemlji bliže nego ikada: Stručnjaci otkrili koja bi godina mogla biti globalno najtoplija od kada postoje mjerenja

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Piše DNEVNIK.hr, 10. lipnja 2026. @ 20:53 komentari
Toplinski val, ilustracija
Toplinski val, ilustracija Foto: Getty Images/iStockphoto
Vrlo je vjerojatno da će barem jedna godina privremeno prijeći 1,5 stupnja, a šanse za novi apsolutni rekord iznose 86 posto, prema izvješću Met Officea.
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