Masovna pucnjava u restoranu: Četvero mrtvih, 20 ranjenih

Najmanje četiri osobe su poginule, a još 20 je ranjeno u masovnoj pucnjavi koja se dogodila u jednom restoranu u Južnoj Karolini oko jedan sat u noći između subote i nedjelje.

"Po dolasku na lice mjesta zamjenici šerifa zatekli su veliku grupu ljudi, od kojih su neki imali prostrijelne rane", objavio je ured šerifa.

Utvrđeno je da je u trenutku pucnjave u objektu bilo stotinjak osoba. "Više žrtava i svjedoka pobeglo je u obližnje poslovne i stambene objekte tražeći zaklon od metaka", navodi se u policijskom priopćenju.

Potvrđeno je da su četiri osobe poginule na licu mjesta, dok je najmanje 20 ranjeno, od kojih su četiri u kritičnom stanju, javlja ABC News.

Policija je objavila da je osumnjičeni identifciran, ali još uvijek nije poznato je li uhićen.