Netanyahu odgovorio na prozivke: "Antisemitski diktator nam ne može držati lekcije"

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu uzvratio je turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoğanu, koji je osudio izraelsku agresiju u na Bliskom istoku.

"Antisemitski diktator Erdoğan, koji provodi genocid nad Kurdima, podržava terorističku organizaciju Hamas, tlači vlastiti narod i zatvara političke protivnike, posljednja je osoba koja može držati moralne lekcije Izraelu", rekao je izraelski premijer u priopćenju na hebrejskom jeziku.

"Izrael i IDF, najmoralnija vojska na svijetu, nastavit će djelovati odlučno protiv Irana i njegovih saveznika, koji predstavljaju prijetnju za Bliski istok i cijeli svijet", dodao je, izvijestio je Times of Israel.

Neke organizacije za ljudska prava i zapadne vlade već dugo optužuju Tursku za represiju nad političkim protivnicima. Ankara se također suočava s kritikama zbog vojnih operacija protiv kurdskih skupina u Turskoj, Siriji i Iraku, iako odbacuje optužbe za genocid.

Izrael često optužuje Erdoğana za podršku Hamasu, čiji se brojni čelnici nalaze u Turskoj. Turski predsjednik je pripadnike te skupine nazivao "borcima za slobodu", dok je istodobno osuđivao Izrael te ga usporedio s nacističkom Njemačkom, a Netanyahua s Adolfom Hitlerom.

Erdoğan je ranije danas izjavio da su izraelski napadi na Siriju i Libanon dosegnuli razinu na kojoj predstavljaju prijetnju i za Tursku. Dodao je da izraelska agresija ugrožava cijeli svijet te da je treba zaustaviti.