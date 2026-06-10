Ostojić jednom rečenicom poklopio HDZ: "Bolje stoka nego..."

Javno prepucavanje nakon što je Sandra Benčić u utorak HDZ-ovcima rekla "stoka", odlazeći s Odbora za Ustav, nastavlja se i danas.

Bivši ministar unutarnjih poslova, SDP-ov zastupnik Ranko Ostojić na društvenim je mrežama komentirao situaciju koja je digla novu buru na relaciji vladajući – oporba.

Ostojić je napisao samo jednu rečenicu: "Bolje 'stoko' nego 'lipa' i radosti.'" Objava je brzo prikupila više od tisuću lajkova i gotovo 400 komentara.

Oglasila se Dalija Orešković

Sve je komentirala i saborska zastupnica Dalija Orešković. "A što oni misle da mi mislimo o njima? Da su državnici? Da su cvijeće?" zapitala se Orešković u objavi na Facebooku.

"Nije Sandra Benčić ni prva, ni jedina, ni zadnja kojoj je neka riječ kojom se opisuje ono što HDZ radi Hrvatskoj kliznula niz bradu", istaknula je, a HDZ-ovcima poručila kako im smeta kad im oporba kaže što ih ide, a oni su "u smeće pretvorili sve čega su se dotakli".

Sporna situacija na Odboru za Ustav

Sandra Benčić iz Možemo! u utorak je nakon završetka Odbora za Ustav i Poslovnik uznemireno prolazeći pored kamera rekla "stoka" misleći na HDZ-ovce, što je kasnije i sama potvrdila. Uzrujalo ju je, kako je objasnila, što su HDZ-ovci večer prije poslali imena 17 kandidata za suce Ustavnog suda te sazvali raspravu na Odboru za sutradan u 9 sati ujutro.

"Rekla sam to nakon što sam slušala njihova objašnjenja zašto je normalno da se tako postupa. Nakon još jednog primjera politike koja računa na to da će svi šutjeti i praviti se da je sve u redu.

U tom trenutku osjećala sam se onako kako se mnogi građani osjećaju svaki dan kada se njima manipulira, kad ih se podcjenjuje i kada se nad njima demonstrira politička sila", napisala je među ostalim u svom objašnjenju Sandra Benčić.