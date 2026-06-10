VIDEO Gori proizvodni pogon: Sve hitne službe na terenu

Buknuo je požar u proizvodnom pogonu poduzeća Prostoria u Pustodolu Začretskom, koji proizvodi dizajnerski namještaj.

Kako javlja PU krapinsko-zagorska, Vatrogasni operativni centar zaprimio je dojavu o požaru u 16:22.

Zapovjednik JVP Zabok Dražen Sinković kazao je za Dnevnik Nove TV da požar i dalje nije pod nadzorom te da se s vatrom bori veliki broj vatrogasaca.

"70-ak vatrogasaca i 25 vatrogasnih vozila uključeno je u ovu zahtjevnu vatrogasnu intervenciju. Bavili su se proizvodnjom namještaja i madraca i to je jako zahtjevno za naše vatrogasce", objasnio je reporteru Božidaru Lončaru.

Prema riječima očevidaca za Zagorje International, požar je krenuo od male nadstrešnice, a tamo je, kažu, jako puno otpada od spužve.

Požar u Zagorju Foto: Zagorje International

Na terenu su sve hitne službe.

Požar u tvrtki Prostoria Foto: Zagorje International

"Nije dobro. Matična zgrada je praktički gotova, vatrogasci se trude, ali stanje je jako loše. Katastrofa", rekao je načelnik Sv. Križa Začretja Marko Kos i dodao da je plinski sustav zatvoren iz preventivnih razloga, budući da tvornica ima plinsku sušaru.

"Gori veliko postrojenje tvrtke Prostoria, tu su i madraci. Požar je velik, još nije pod nadzorom. Na terenu je oko 50 vatrogasaca, ali dižemo još snaga. Tu je i 15 vatrogasnih vozila", rekao je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Dražen Sinković.

Na Facebook stranici Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija objavljen je i video na kojem se vidi gusti crni dim koji se diže iznad pogona.