Pad temperature i kiša - večeras dolazi najavljena promjena vremena, Ivan Čačić otkriva kada se ponovno vraća ljeto

U noći na četvrtak i u četvrtak ujutro stiže hladna fronta s nestabilnim i zamjetno svježijim oceanskim zrakom. Do kraja dana fronta će se premještati prema jugoistoku kontinenta, a sa zapada jačat će greben anticiklone. Slijedi stabilizacija vremena uz buru na Jadranu, a novi izraženiji poremećaj na vidiku je potkraj vikenda.

U četvrtak u prvom dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, dok je u noći i ujutro moguće i nevrijeme. U noći će prolazno zapuhati jak, na udare i olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, koji će zatim oslabjeti. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana umjerena i jaka, podno Velebita na udare olujna bura, a na jugu Dalmacije većinom umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 17 do 22 Celzijeva stupnja.

Od sredine dana u Središnjoj Hrvatskoj sa zapada razvedravanje, no zamjetno svježije nego danas uz najviših 18 do 20 stupnjeva.

Poslijepodne i u istočnim predjelima sa zapada postupno kidanje naoblake, premda prema istoku još može pasti malo kiše ili poneki pljusak. Zamjetno svježije uz najvišu temperaturu do 19 stupnjeva.

I u Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu poslijepodne sve više sunca no svježije i dosta vjetrovito. U gorju će puhati mjestimice umjeren sjeverac, a na Jadranu umjerena i jaka, podno Velebita na udare i olujna bura. Najviša dnevna temperatura u gorskom dijelu od 14 do 17, na Jadranu od 23 do 25 stupnjeva.

U Dalmaciji promjenjivo i nestabilno mjestimice s kišom te pljuskovima i grmljavinom. Puhat će umjerena i jaka ponegdje na udare i olujna bura. Na dubrovačkom području u većinom dijelu poslijepodneva umjereno jugo. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.

Kopno: Izgledi za tri dana

Sljedećih dana u unutrašnjosti djelomice, mjestimice i pretežno sunčano. Potkraj nedjelje i, osobito u noći na ponedjeljak, raste vjerojatnost za kišu i izraženiji grmljavinski pljusak. U petak na istoku još povremeno jak sjeverozapadnjak, a u nedjelju će u Gorskoj Hrvatski zapuhati umjeren jugozapadnjak. Jutra razmjerno svježa, a danju sve toplije.

More: Izgledi za tri dana

Na Jadranu pretežno sunčano, u petak uz umjerenu do jaku buru, u subotu umjeren sjeverozapadnjak, a tijekom nedjelje će zapuhati jugo. Temperatura zraka bez veće promjene.

Vikend i početak tjedna

U većem dijelu vikenda u unutrašnjosti, dakle, djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano ponegdje i vruće. Prema današnjem materijalu čini se da u noći na ponedjeljak, uglavnom u unutrašnjosti slijedi novo osvježenje i oborina, no to još valja potvrditi, naglasio je Ivan Čačić.