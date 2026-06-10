Solarni paneli koji se priključuju u običnu utičnicu sve su popularniji: Stanu na balkon, a evo kako funkcioniraju

Solarni paneli koji se mogu priključiti izravno u običnu kućnu utičnicu već su godinama popularni diljem Europe, a sada se ta tehnologija sve brže širi i u SAD-u.

Riječ je o takozvanim "plug-in" ili balkonskim solarnim sustavima, koji korisnicima omogućuju proizvodnju dijela električne energije za vlastite potrebe bez skupih i složenih instalacija.

Tehnologija je posebno zaživjela u Njemačkoj, gdje je instalirano više od milijun takvih sustava. Nekolicina saveznih država dopustila je korištenje takvih sustava. Njih više od 20 trenutačno razmatra legalizaciju ove tehnologije.

Za razliku od klasičnih solarnih elektrana na krovovima, ovi sustavi ne zahtijevaju složene zahvate ni profesionalnu ugradnju. Solarni panel spaja se na inverter, a potom izravno na kućnu električnu mrežu utičnicom.

Pojavila su se i pitanja o sigurnosti takvog rješenja, osobito tijekom nestanaka struje. Stručnjaci ističu da se moderni sustavi automatski isključuju čim prepoznaju prekid napajanja, čime se smanjuje rizik za električare koji rade na mreži.

Moncef Krarti, profesor arhitektonskog inženjerstva na Sveučilištu Colorado, smatra da bi rast cijena električne energije mogao dodatno ubrzati širenje ove tehnologije u SAD-u. Upozorava da isplativost ovisi o cijeni električne energije. U područjima gdje je struja relativno jeftina povrat investicije može biti znatno sporiji.

Kako takav sustav funkcionira u praksi, odlučio je provjeriti i novinar Wall Street Journala. Nakon što je njegova savezna država Maryland dopustila korištenje takvih uređaja, postavio je jedan na vlastitom domu i dokumentirao cijeli postupak.

Za instalaciju mu je trebalo manje od sat vremena. Nakon što je spojio panel na inverter i priključio ga u vanjsku utičnicu, sustav je počeo proizvoditi električnu energiju za njegovo kućanstvo.

Tijekom testiranja pokazalo se da najbolje rezultate daju paneli postavljeni na nezasjenjenim površinama okrenutima prema jugu. Količinu proizvedene energije moguće je pratiti putem mobilne aplikacije u stvarnom vremenu.

Solarni paneli Foto: Imago Lifestyle via Guliver

Cijena osnovnih sustava, piše, kreće se od oko 500 dolara, dok naprednije verzije s baterijama za pohranu energije stoje više od 2000 dolara.

Takve baterije omogućuju pohranu viška proizvedene energije tijekom dana te njezino korištenje navečer, kada je potrošnja električne energije veća. Mogu biti korisne i tijekom nestanka struje jer omogućuju napajanje mobitela, hladnjaka, medicinskih uređaja i druge opreme.

Ipak, njihova svrha nije u potpunosti zamijeniti velike kućne solarne elektrane. No mogu pokriti dio potreba kućanstva za električnom energijom, a u pojedinim stanovima i više od polovice ukupne potrošnje.

Solarni paneli Foto: Imago Lifestyle via Guliver

Dodatna prednost je jednostavna prenosivost. Sustavi se mogu lako ukloniti i premjestiti na novu lokaciju, zbog čega su posebno zanimljivi podstanarima i osobama koje ne žele ulagati u trajne instalacije.

Iskustva iz Europe pokazuju da upravo jednostavna ugradnja i manji početni troškovi potiču širu primjenu ovakvih rješenja, zbog čega stručnjaci očekuju nastavak njihova širenja.