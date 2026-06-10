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Naručili dva sladoleda, a papreni račun ih ostavio bez teksta: "Mislila sam da su rekli 14 eura"

Piše A. L., 10. lipnja 2026. @ 09:22 komentari
Sladoled
Sladoled Foto: Getty Images
Turistkinja je svoje iskustvo opisala kao klasičnu turističku zamku, no istaknula je kako ne planira osporavati račun jer smatra da je trebala pažljivije provjeriti cijene prije narudžbe.
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