Naručili dva sladoleda, a papreni račun ih ostavio bez teksta: "Mislila sam da su rekli 14 eura"

Američki turistički par ostao je u šoku nakon što im je tijekom posjeta Rimu za dva sladoleda naplaćeno čak 44 eura. Incident se dogodio 3. lipnja u jednoj slastičarnici u blizini poznate Piazza Navona, a nakon što je priča završila na društvenim mrežama, izazvala je burne reakcije i raspravu o cijenama u turističkim središtima talijanske prijestolnice.

Nicole Ann iz Floride ispričala je kako su ona i suprug svratili u slastičarnicu Don Nino u ulici Via di Tor Millina te naručili dvije šalice sladoleda s po tri okusa. Dok je osoblje pripremalo narudžbu, dodani su i drugi proizvodi, među kojima macaronsi i pistacijini cannoli, za koje par tvrdi da nije odmah shvatio da se dodatno naplaćuju.

"Mislila sam da su rekli 14 eura", napisala je Nicole u Facebook grupi posvećenoj savjetima za putovanja u Rim. Tek nakon što je pogledala račun, shvatila je da iznos koji mora platiti zapravo iznosi 44 eura.

Prema računu koji je objavila na internetu, dvije porcije sladoleda označene kao maxi koštale su po 12 eura. Dodatno su naplaćeni šlag, macaronsi i pistacijini cannoli, što je konačni račun podiglo na 44 eura, iako je sladoled konzumiran na pultu, bez posluživanja za stolom.

Turistkinja je svoje iskustvo opisala kao klasičnu turističku zamku, no istaknula je kako ne planira osporavati račun jer smatra da je trebala pažljivije provjeriti cijene prije narudžbe. Dodala je i da je tijekom putovanja po drugim dijelovima Italije jela sladoled po znatno nižim cijenama te da se slična situacija nije dogodila, piše Euronews.

Objava je ubrzo postala viralna te prikupila stotine komentara. Dok su mnogi korisnici izrazili suosjećanje s američkim parom, drugi su istaknuli da su više cijene u najposjećenijim turističkim četvrtima Rima već godinama uobičajena pojava.

Slučaj je ponovno otvorio raspravu o transparentnosti cijena u turističkim zonama te o tome koliko posjetitelji trebaju biti oprezni prilikom naručivanja hrane i pića u popularnim europskim destinacijama.