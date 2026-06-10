Suđenje roditeljima dječaka ubojice iz Beograda: Tužiteljstvo traži najstrože kazne, objavljeno što im prijeti

Glavni javni tužitelj Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zatražio je u srijedu maksimalnu kaznu za roditelje dječaka koji je 3. svibnja 2023. ubio devetero učenika i zaštitara beogradske osnovne škole "Vladislav Ribnikar".

U zločinu koji se ne pamti u novijoj povijesti Srbije tada trinaestogodišnji dječak iz očeva pištolja ubio je tijekom prvog sata osam djevojčica, dječaka i školskog zaštitara, a ranio još petero učenika i nastavnicu povijesti.

U vrijeme zločina imao je manje od 14 godina i po zakonu nije kazneno odgovoran, a poslije privođenja smješten je u posebnu psihijatrijsku ustanovu gdje je i dalje pod nadzorom.

Glavni tužitelj Nenad Stefanović u završnoj riječi u srijedu poručio je da je zakon upravo zato i propisao posebnu odgovornost roditelja koji imaju ne samo zakonsku već i moralnu obvezu odgajati i usmjeravati svoje dijete.

Žalbeni sud u Beogradu ukinuo je u studenom prošle godine prvostupanjsku presudu iz 2024. kojom su roditelji dječaka Vladimir i Miljana Kecmanović osuđeni na višegodišnje kazne zatvora, a prvostupanjskom sudu naloženo je ponovno suđenje.

Tom presudom je, zbog teškog djela protiv opće sigurnosti i zapostavljanja maloljetne osobe, otac osuđen na jedinstvenu kaznu od 14 i pol godina zatvora, a majka na tri godine zatvora.

Instruktor u streljani, u kojoj je otac Vladimir učio sina pucati, osuđen je zbog lažnog iskaza na godinu i tri mjeseca zatvora.

Prema izvješću beogradskih medija koji su pratili završne riječi tužitelj Stefanović rekao je u završnim riječima da za oca Vladmira Kecmanovića nema olakotnih, a da majka tijekom suđenja nije pokazala empatiju prema žrtvama.

On je ocijenio da "zapuštenost u odgoju kakva se ogleda kod malodobnog K. K. nije nastala odjednom već da je posljedica dugotrajnog propusta" u roditeljskom nadzoru, emocionalnom razvoju djeteta, "propusta u kontroli njegovog ponašanja i prepoznavanja ozbiljnih upozoravajućih znakova".

Tužitelj je ukazao i na to da su roditelji propustili prepoznati opasnost, ograničiti dječaku dostupnost oružja i provoditi primjeren nadzor zbog čega je došlo do katastrofalnih posljedica, proizašlih iz očiglednih devijacija u njegovim interesima i ponašanju.

Za oca Vladimira Kecmanovića tužitelj je predložio maksimalne kazne od 12 godina zatvora zbog teškog djela protiv opće sigurnosti, te tri godine zatvora za zapuštanje i zlostavljanje malodobnog dječaka, objedinjeno u ukupnu kaznu od 14 godina i 11 meseci zatvora.

Tužitelj je za majku Miljanu Kecmanović predložio kaznu od tri godine zatvora zbog kaznenog djela zapuštanja i zlostavljanja maloljetne osobe. Centar za socijalni rad pridružio se ocjenama tužiteljstva.

Iznošenje završnih riječi bilo je otvoreno za javnost, za razliku od ostatka suđenja koje je bilo zatvoreno radi zaštite prava maloljetnika.