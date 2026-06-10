Nakon pojave opasne bolesti, ministar otkrio: "Vlasnik je sudjelovao u onome u čemu ne smije"

62 svinje usmrćene su nakon potvrde virusa afričke svinjske kuge.

"Uginulo bravče, uzeli uzorak, došli, kažu 'imate kugu', oni su odmah tu svi došli veterinari, inspektori, dvije inspektorice, sredili, poubijali.. zlo. Znaš šta je 60 i nešto komada", svjedoči Svetlana Mrla iz Ivanovog.

Obitelj ne zna otkud im zaraza.

"Ne znamo, jednostavno ne znamo. Pridržavali smo se svih mjera pošto smo mi u zoni III", uvjerava Mrla.

Svetlana Mrla, sugovornica iz priloga Foto: Dnevnik Nove TV

Ministar poljoprivrede s Benkovačkog sajma poručuje - uzrok je ljudski faktor.

"Prema prvom izvješću Državnog inspektorata, veterinarske inspekcije s terena, gospodin, vlasnik farme na kojoj je utvrđena svinjska kuga je aktivno sudjelovao u lovu, što je zabranjeno prema postojećoj naredbi", objasnio je ministar poljoprivrede David Vlajčić.

Na farmi je, tvrdi ministar, bilo prijavljeno manje svinja. Novih sumnji u zarazu za sada nema.

"Za sada nemamo naznake da postoje kontaktne farme, da će ovo biti eventualno novo žarište", kaže ministar.

David Vlajčić Foto: Dnevnik Nove TV

Svinjogojci iz ovog kraja, zabrinuti. I do sada su bili ograničeni, strahuju od još strožih mjera.

"Prasci koji su trebali sad biti za isporuku su još uvijek na našim farmama i bojim se da će ostati zarobljeni", kaže Mihael Sklizović iz Rakitovice.

Pojava afričke svinjske kuge u općini Viljevo odražava se i na poslovanje farme crne slavonske svinje, bivšeg nogometnog reprezentativca Domagoja Vide. Farma s 220 rasplodnih krmača zatvorena je za sav promet, upitan je i nastavak proizvodnje što izravno ugrožava i opstanak ove izvorne i zaštićene vrste.

Veterinari - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

U telefonskom razgovoru poručili su da dvije njihove farme neometano posluju izvan zone ograničenja, ali s farme u zoni ne mogu uzimati životinje za daljnji tov. Poljoprivrednici upozoravaju na još jednu opasnost.

"Koliko smo čuli virus u divljih svinja je poprilično velik i bojimo se da sad jednostavno radom na oranicama traktora da jednostavno nam ne probije virus u farmu", dodaje Sklizović.

O dodatnim mjerama krizni stožer raspravljat će u petak u Osijeku.