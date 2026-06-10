Nakon pojave opasne bolesti, ministar otkrio: "Vlasnik je sudjelovao u onome u čemu ne smije"

62 svinje usmrćene su nakon potvrde virusa afričke svinjske kuge.
Prisjelo im
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"Uginulo bravče, uzeli uzorak, došli, kažu 'imate kugu', oni su odmah tu svi došli veterinari, inspektori, dvije inspektorice, sredili, poubijali.. zlo. Znaš šta je 60 i nešto komada", svjedoči Svetlana Mrla iz Ivanovog.
Obitelj ne zna otkud im zaraza.
"Ne znamo, jednostavno ne znamo. Pridržavali smo se svih mjera pošto smo mi u zoni III", uvjerava Mrla.
Svetlana Mrla, sugovornica iz priloga
Foto:
Dnevnik Nove TV
Ministar poljoprivrede s Benkovačkog sajma poručuje - uzrok je ljudski faktor.
"Prema prvom izvješću Državnog inspektorata, veterinarske inspekcije s terena, gospodin, vlasnik farme na kojoj je utvrđena svinjska kuga je aktivno sudjelovao u lovu, što je zabranjeno prema postojećoj naredbi", objasnio je ministar poljoprivrede David Vlajčić.
Na farmi je, tvrdi ministar, bilo prijavljeno manje svinja. Novih sumnji u zarazu za sada nema.
"Za sada nemamo naznake da postoje kontaktne farme, da će ovo biti eventualno novo žarište", kaže ministar.
David Vlajčić
Foto:
Dnevnik Nove TV
Svinjogojci iz ovog kraja, zabrinuti. I do sada su bili ograničeni, strahuju od još strožih mjera.
"Prasci koji su trebali sad biti za isporuku su još uvijek na našim farmama i bojim se da će ostati zarobljeni", kaže Mihael Sklizović iz Rakitovice.
Pojava afričke svinjske kuge u općini Viljevo odražava se i na poslovanje farme crne slavonske svinje, bivšeg nogometnog reprezentativca Domagoja Vide. Farma s 220 rasplodnih krmača zatvorena je za sav promet, upitan je i nastavak proizvodnje što izravno ugrožava i opstanak ove izvorne i zaštićene vrste.
Veterinari - 1
Foto:
Dnevnik Nove TV
U telefonskom razgovoru poručili su da dvije njihove farme neometano posluju izvan zone ograničenja, ali s farme u zoni ne mogu uzimati životinje za daljnji tov. Poljoprivrednici upozoravaju na još jednu opasnost.
"Koliko smo čuli virus u divljih svinja je poprilično velik i bojimo se da sad jednostavno radom na oranicama traktora da jednostavno nam ne probije virus u farmu", dodaje Sklizović.
O dodatnim mjerama krizni stožer raspravljat će u petak u Osijeku.