Nakon pojave opasne bolesti, ministar otkrio: "Vlasnik je sudjelovao u onome u čemu ne smije"

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Piše DNEVNIK.hr, Marina Bešić Đukarić, 10. lipnja 2026. @ 19:43 komentari
Svinje
Svinje Foto: Dnevnik Nove TV
Pojava afričke svinjske kuge kod domaćih svinja na imanju blizu Donjeg Miholjca, trebala bi biti izoliran slučaj. Tvrdi to ministar poljoprivrede, koji je objavio i uzrok zaraze, a za petak najavljuje Krizni stožer.
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