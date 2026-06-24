Počela velika operacija: Stotine brodova dobilo zeleno svjetlo za prolazak

Brodovi već prolaze kroz Hormuški tjesnac prema novom planu evakuacije pomorske agencije Ujedinjenih naroda, kazao je njen glasnogovornik u srijedu.

"Brodovi su već počeli prolaziti prema planu", kazao je glasnogovornik Međunarodne pomorske organizacije UN-a (IMO), no odbio je pružiti pojedinosti o plovilima koja su prošla kroz tjesnac.

Najmanje dva broda za rasuti teret i jedan teretni brod su prošli kroz Hormuški tjesnac u sklopu evakuacijskog plana u proteklih 12 sati, pokazali su podaci analitičke grupe LSEG u srijedu.

Najmanje 35 drugih komercijalnih brodova, uglavnom teretnih, priprema se za prolazak kroz Hormuški tjesnac, prema analizi Reutersa temeljenoj na podacima o pomorskom prometu LSEG-a i internetske stranice MarineTraffic.

Evakuacijski plan, koji se dogovarao mjesecima, omogućit će stotinama brodova s oko 11.000 pomoraca zaglavljenih u Perzijskom zaljevu da prođu kroz Hormuški tjesnac, kazao je IMO u utorak.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u srijedu da je Iran zajamčio Sjedinjenim Državama da neće biti naknada za prolaz Hormuškog tjesnaca, što je sporna točka u pregovorima između dviju zemalja.

Iran i Oman su u utorak najavili da će proučiti "troškove" koji bi se mogli naplatiti za usluge vezane uz upravljanje tjesnacem.