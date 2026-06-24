Ako sjedite u autu pod klimom, na Otoku biste mogli zaraditi kaznu

Velika Britanija i Francuska suočavaju se s ekstremnim toplinskim valom koji donosi temperature blizu povijesnih rekorda, poremećaje u prometu i zatvaranje škola, dok meteorološke službe upozoravaju na ozbiljne rizike za zdravlje stanovništva i funkcioniranje infrastrukture.

U Velikoj Britaniji na snazi je crveno upozorenje zbog ekstremnih vrućina, a meteorološka služba navela je da je maksimalna prognozirana temperatura oko 39 stupnjeva, najvjerojatnije u Londonu i jugoistočnoj Engleskoj, uz mogućnost dodatnog rasta ako se vremenski uvjeti promijene.

Agencija za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva izdala je crvena i žuta upozorenja za veći dio zemlje, upozoravajući da bi visoke temperature mogle imati ozbiljne posljedice na zdravlje stanovništva, kao i na opskrbu energijom i vodom.

Zbog ekstremnih uvjeta stotine škola širom zemlje zatvorene su ili rade po skraćenom režimu.

Oprez, kazne!

Vozači u Velikoj Britaniji koji spas od ljetnih vrućina traže rashlađujući se u upaljenim automobilima na parkiralištima mogli bi se suočiti s visokim novčanim kaznama zbog kršenja zakona o emisijama štetnih plinova, upozorili su iz automobilske udruge RAC.

Ostavljanje vozila da radi u praznom hodu radi napajanja klime izravno pridonosi onečišćenju zraka, pa prometna policija na licu mjesta može izreći standardnu kaznu od 40 funti. Ako prekršaj utvrdi komunalni redar, kazna se udvostručuje na 80 funti, no u oba slučaja iznos se prepolovljava ako se plati u zakonskom roku, piše Sky News.

Pojedine lokalne vlasti koriste zakonske ovlasti za propisivanje znatno strožih sankcija. Među njima se ističe londonska općina Islington, čiji komunalni redari ispisuju kazne od 110 funti vozačima koji nakon usmenog upozorenja odbiju ugasiti motor.

Rukovoditelj odjela za prometnu politiku u RAC-u Rod Dennis istaknuo je da je klimatizacija u modernim automobilima u potpunosti promijenila ljetna putovanja i učinila ih ugodnima, ali je apelirao na građane da promijene navike. Naime, dugotrajno sjedenje u automobilu s upaljenim motorom na mjestu nije preporučljivo, a zbog popratnog zagađenja okoliša vozači riskiraju nepotrebne troškove.