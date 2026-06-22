Iran zaprijetio ponovnim zatvaranjem Hormuškog tjesnaca: Brodovi ipak prolaze

Pomorski promet u Hormuškom tjesnacu nastavljen je u ponedjeljak brže nego prije sporazuma između Irana i Sjedinjenih Država, prema platformama za praćenje mora, unatoč subotnjoj najavi Teherana o ponovnom zatvaranju ovoga strateški važnog plovnog puta.

Od 11:00 sati u ponedjeljak platforma za praćenje morskih plovnih putova Kpler već je evidentirala 15 tranzita teretnih brodova samo tijekom jutra. Ova razina usporediva je s četvrtkom i subotom kada je promet iznosio i do 30 tranzita dnevno.

Čini se da je najmanje pet drugih brodova, čiji tranzit Kpler još nije potvrdio, također prošlo kroz tjesnac, pokazali su njihovi AIS signali vidljivim na platformi MarineTraffic.

Hormuški tjesnac ponovno je otvoren prošli tjedan nakon sporazuma između Irana i Sjedinjenih Država čija svrha okončati rat na Bliskom istoku, no Teheran je u subotu najavio njegovo zatvaranje kao odgovor na izraelske napade u Libanonu.

Od tada su se Teheran i Washington dogovorili o mehanizmima koji bi trebali dovesti do prekida napada na Libanon i osiguranja Hormuškog tjesnaca, kroz koji u uobičajenim okolnostima prođe petina svjetske nafte.

U tom su se pogledu dogovorili o "komunikacijskoj liniji" da bi "izbjegli incidente i probleme u komunikaciji", kazali su katarski i pakistanski posrednici u pregovorima.

"Unatoč neizvjesnosti u pogledu pregovora između SAD-a i Irana Hormuški tjesnac ostao je operativan tijekom vikenda", rekao je u ponedjeljak Nikos Pothitakis, glasnogovornik Kplera u emisiji na platformi X, dodavši da su mnogi brodovi prešli na rutu koju je odobrio Teheran ili su nastavili plovidbu s isključenim transponderima.