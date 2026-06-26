AUDIO Procurila snimka razgovora Dodika i Izetbegovića, pljušte psovke i uvrede: "Je l' ti to meni prijetiš?

Bakir Izetbegović i Milorad Dodik, čelnici dviju najvećih stranaka u BiH koje okupljaju Bošnjake i Srbe, razmijenili su psovke, optužbe i uvrede u telefonskom razgovoru čiji je sadržaj postao javno dostupan, čime je ionako preuranjena izborna kampanja dobila novi zamah.

Svađa je potaknuta Izetbegovićevim intervjuom za TV Federacije BiH (FTV) u kojem je rekao da bi Dodika napokon trebalo "maknuti silom" zbog stalnog opstruiranja europskog puta BiH i prijetnji secesijom.

"Za sve ljude u ovoj zemlji vrijedi zakon, samo za Dodika ne vrijedi. Morat će se, na kraju krajeva, ta stvar nekom silom riješiti. Pravosuđe i međunarodna zajednica će morati primijeniti zakone", kazao je Izetbegović.

Dodiku, koji i dalje upravlja svim bitnim procesima u RS-u kao predsjednik vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), bio je to povod da odmah nazove Izetbegovića, razgovor snimi i potom snimku proslijedi medijima.

"Jel' ti to meni prijetiš?" počeo je Dodik razgovor s Izetbegovićem.

Izetbegović je objašnjavao da je pozivao na poštivanje zakona koji vrijede u zemlji, poručivao da se u RS-u provodi sustavni aparthejd kršćana nad muslimanima, a Dodiku je predbacio da svojim postupcima priječi napredak BiH na putu u EU i NATO.

Dodik je na to psovao BiH, kazao da to nije njegova država, a Izetbegovića pitao naručuje li on mudžahedine koji su, kako tvrdi, dobili nalog da ga ubiju.

Izetbegović je te tvrdnje nazvao budalaštinama.

Najveći dio telefonskog razgovora protekao je u nadvikivanju, pri čemu sugovornici očito nisu ni pokušali slušati jedan drugoga. Izetbegović ga je zaključio porukom Dodiku da pokuša smršavjeti ne bi li bio u stanju zavezati vezice na cipelama, a Dodik je uz pozdrave supruzi Sebiji poručio Izetbegoviću da on sa svojim manjkom kila ionako nije odgovarajuća kategorija za bilo kakav okršaj.

Dodikov SNSD trenutačno je dio vladajuće koalicije u BiH, uspostavljene nakon izbora 2022. godine, dok je Izetbegovićeva Stranka demokratske akcije (SDA) u oporbi, a nada se da će nakon ovogodišnjih izbora ponovo ući u vlast.

Dodik je uvjeren da će njegova stranka ponovo ostvariti pobjedu na razini RS-a i tako ostati nezaobilazan partner bošnjačkoj i hrvatskoj strani.

Sabina Ćudić, predsjednica Naše stranke (NS), koja je dio trenutačne vlasti, naizgled žustru prepirku Dodika i Izetbegovića vidi kao puku predstavu za javnost, a obojicu je opisala političkim vampirima.

"Iz razgovora Milorada Dodika i Bakira Izetbegovića jasno je da se radi o ugovorenom performansu dvaju ljudi koji pokušavaju reanimirati svoje posrnule kampanje sadržajem koji postaje svojevrsna politička pornografija. Još jednom su dokazali da imaju previše vremena, a premalo ideja", kazala je Ćudić.

Čelnik Socijaldemokratske partije BiH (SDP) i premijer Federacije BiH Nermin Nikšić kazao je da je dobro što javnost može vidjeti na koji način Dodik i Izetbegović zapravo razgovaraju i zaključio da Federacija BiH u svakom slučaju funkcionira bolje otkako SDA nije dio vlasti.