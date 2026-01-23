Spor Estonije i Wikipedije: Dolazi do izmjena informacija koje mijenjaju povijest

Nedavno su mediji u Estoniji i Litvi izvijestili o koordiniranim masovnim uređivanjima Wikipedije. Cilj tih izmjena je normalizacija sovjetske okupacije baltičkih država,, piše The Baltic Sentinel.

Spor koji bi se večini čitatelja činio kao nevažan, estonskim novinarima i volonterima Wikipedije predstavlja borbu oko toga kako se moderna povijest prikazuje globalnoj publici. Tema o kojoj se radi je: "Je li šefica europske diplomacije Kaja Kallas rođena u "Estoniji" ili "Estonskoj Sovjetskoj Socijalističkoj Republici, Sovjetskom Savezu""?

Predstavnici Wikimedije Estonija i javne televizije ERR ovaj događaj smatraju naporom engleske Wikipedije da povijest Estonije prikaže u prosovjetskom svjetlu

Središte ovog spora je navođenje mjesta rođenja poznatih estonaca. Ronald Liive, estonski novinar, otkrio je niz izmjena u mjestima rođenja poznatih Estonaca. Radi se o skoro 600 profila, od političara i sportaša pa sve do kulturnih djelatnika.

Liive tvrdi kako je korisnik proveo više od 21 sata mijenjajući mjesto rođenja iz Estonije u Estonsku Sovjetsku Socijalističku Republiku i Sovjetski Savez. Korisnik te izmjene smatra kao ispravljanje estonske povijesti.

Zašto ova situacija predstavlja problem? Estonija tvrdi kako republika koja je osnovana 1918. godine nikada nije prestala postojati, pa ni za vrijeme sovjetske okupacije.

Ovaj potez može se tumačiti kao implicitno legitimiranje sovjetske vlasti i slabljenje estonskog pravnog kontinuiteta.

Wikimedija Estonija smatra kako je ovo dio šireg sukoba vezanog za povijesne događaje. Robert Treufeldt, predsjednik odbora Wikimedije Estonija, istaknuo je i politiku sjećanja na Drugi svjetski rat.

Treufeldt govori kako su operacije Rusije utjecaja posebno usmjerene na teme povezane sa sovjetskim narativom o "Velikom domovinskom ratu".

Još neki od primjera izmjena su predsjednik Gitanas Nausėda i bivša predsjednica Dalia Grybauskaitė, kojima je mjesto rođenja više puta mijenjano u "Litavska SSR" (LTSR).

Baltički spor nije prvi put da povjesničari i novinari upozoravaju da se otvorenost Wikipedije može iskoristiti za iskrivljavanje povijesnih činjenica.

Ta mogućnost Wikupediju čini metom za ratove o informacijama.