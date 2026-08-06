Preminuo jedan od utemeljitelja Euroherc osiguranja

Drago Galić, suosnivač Euroherc osiguranja te dugogodišnji rukovoditelj u osiguravateljskom sektoru, preminuo je nakon kraće bolesti u 72. godini.

Galić je rođen 1954. godine u Ljubotićima kraj Širokog Brijega, u kojima je i proveo veći dio svog života. U Euroherc je ušao s bogatim iskustvom iz područja osiguranja i od samih početaka sudjelovao je u stvaranju i razvoju tvrtke.

I nakon odlaska u mirovinu ostao je aktivan kao član Nadzornog odbora Euroherca za Bosnu i Hercegovinu, piše Hercegovina.info.

Navode kako su ga oni koji su ga poznavali opisivali kao vrijednog, strpljivog i korektnog čovjeka, uvijek spremnog pomoći drugima. Među suradnicima i prijateljima bio je poznat po nadimku Pobro, a iza sebe je ostavio suprugu, troje djece i desetero unučadi.

Njegov doprinos razvoju društva posebno je cijenio Dubravko Grgić, većinski vlasnik Euroherca i Koncerna Agram, koji je isticao Galićevu profesionalnost, predanost i ljudske kvalitete.

Pokopan je u srijedu na groblju Sunčenjak u rodnim Ljubotićima.