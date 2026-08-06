Bivši direktor obavještajaca o nesreći u kojoj je sudjelovala slovenska predsjednica: "Neka otkriju tko su bile njezine suputnice"

Policijski sindikat Slovenije (PSS) zatražio je temeljitu i nepristranu istragu prometne nesreće u kojoj je sudjelovala slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar pri povratku s godišnjeg odmora u Hrvatskoj.

Uzrok nesreće, utvrdila je ranije policija, bio je nepoštivanje sigurnosne udaljenosti, a izazvao ju je službeni vozač predsjednice.

Bivši direktor Slovenske obavještajno-sigurnosne agencije (SOVA) Andrej Rupnik u emisiji 24UR Zvečer poručio je da Ured predsjednice Republike Slovenije neopravdano odbija objaviti identitet njezinih dviju suputnica u nesreći.

Službeno je poznato tek da je jedna od suputnica ruska državljanka te da s predsjednicom nije poslovno povezana, nego je riječ isključivo o privatnom prijateljstvu. Iz Ureda predsjednice poručili su da imena neće objaviti jer nisu javne osobe.

"Onoga trenutka kada su te dvije gospođe ušle u vozilo štićene osobe postale su javne osobe. Zbog toga je odbijanje otkrivanja njihova identiteta besmisleno", rekao je Rupnik.

Prema njegovim riječima, prisutnost osoba koje su u redovitom i neposrednom kontaktu sa štićenom osobom otvara nekoliko sigurnosnih rizika.

Prvi je mogućnost da bi osobe koje se često nalaze u neposrednoj blizini predsjednice u slučaju napada također postale mete. Takva situacija ne bi ugrozila samo njih, nego bi dodatno otežala posao sigurnosnom timu zaduženom za zaštitu predsjednice.

Drugi rizik odnosi se na samu štićenu osobu. Zakon propisuje da policija mora sigurnosno provjeriti sve osobe koje sa štićenom osobom imaju neposredan i trajniji kontakt. Ako takav odnos traje dulje vrijeme, riječ je o važnom dijelu sustava zaštite.

"S obzirom na to da je navodno jedna od dviju prijateljica ruska državljanka, tim bi se mogućim rizicima, a ne tvrdim da oni postoje, trebala pozabaviti i SOVA", dodao je Rupnik.

Predsjednica se vozila u kombiju

Neobično je i to što je predsjednica tijekom službenog puta u Komendu sjedila u kombiju, dok je Audi u njezinoj pratnji, prema dostupnim snimkama, bio bez putnika.

"Kombi se u štićenim kolonama obično koristi za druge članove delegacije. Predsjednica, koja ima najvišu razinu zaštite u državi, trebala bi sjediti na stražnjem sjedalu vozila, bez sjedala postavljenih nasuprot njoj", objasnio je Rupnik.

U ovom slučaju putnici u stražnjem dijelu vozila navodno su sjedili jedni nasuprot drugih. "To je prilično opasno jer, ako dođe do sudara, a putnici nisu vezani, osoba postaje projektil koji može ozlijediti drugu osobu u smjeru udara. Sasvim je moguće da se to dogodilo i u ovom slučaju", rekao je.

Svjetlosni i zvučni signali

Činjenica da je konvoj imao uključene posebne svjetlosne i zvučne signale ne utječe na odgovornost vozača kombija, protiv kojeg je policija podnijela kaznenu prijavu zbog izazivanja prometne nesreće, objasnio je Rupnik.

Čak i kada vozilo ima prednost prolaska, vozač mora poštovati određena opća prometna pravila te paziti da ne ugrozi putnike u svojem vozilu ni druge sudionike u prometu.

"Vozači vozila u pratnji uvijek imaju visok stupanj odgovornosti. Ako do nesreće dođe zbog nemara, u pravilu za to odgovaraju", rekao je.

Predsjednica nije bila vezana

Iz Ureda predsjednice isprva su priopćili da je tijekom vožnje bila vezana sigurnosnim pojasom. Međutim, četvrtog dana nakon nesreće sama je izjavila da nije bila vezana.

"Ono što je doista relevantno jest policijski zapisnik. Međutim, on se vrlo često temelji na izjavama sudionika. Sada se postavlja pitanje što su sudionice rekle policajcima na mjestu nesreće i kakve su informacije potom stigle u Ured predsjednice", komentirao je Rupnik.

"Sada znamo što je predsjednica sama izjavila i tome treba vjerovati. Moguće je, međutim, da su je u Uredu pokušali zaštititi. Nekorištenje sigurnosnog pojasa prekršaj je koji u prometnoj nesreći može biti presudan, ponekad čak činiti razliku između života i smrti", zaključio je.