Trumpov luksuzni klub postao je ratna baza: Od čokoladne torte do uhićenja Madura

Nekoliko sati nakon što je u subotu ispod šatorskog stropa u Mar-a-Lagu izjavio da je venezuski vođa u američkom pritvoru i da SAD upravlja zemljom, predsjednik Donald Trump pojavio se kao pobjednik na prepunoj terasi svog kluba.

Mar-a-Lago, pozlaćena talijanska tvrđava u Palm Beachu, gdje je Trump proveo posljednjih 15 dana, postala je poznato poprište visokorizičnih, strogo povjerljivih aktivnosti koje rezultiraju svrgavanjem vođa, ubojstvima generala i djelovanjem pobunjeničkih skupina.

Dok se Trump pripremao izreći svoju monumentalnu objavu o uhićenju Nicolása Madura, scena oko Mar-a-Laga bila je relativno ležerna. Gosti u bijelim tenisicama stizali su u klub kao i obično, vozeći BMW-e i Tesla Cybertruckove kroz sigurnosne punktove. Žuto-bijeli suncobrani kluba na plaži lepršali su na vjetru, piše CNN.

U barem nekoliko od 114 soba imanja raspoloženje je bilo nešto ozbiljnije. Crne zavjese bile su postavljene kako bi se stvorio siguran prostor za predsjednikovo promatranje dok su snage Delta upale u Madurov dom i odvele ga u pritvor.

Sigurne internetske linije, sofisticirani telefonski sustav i nekoliko monitora, od kojih je jedan prikazivao objave uživo na X-u, osigurali su predsjedniku pristup informacijama u stvarnom vremenu.

"Imali smo sobu i promatrali smo svaki aspekt toga. Bili smo okruženi mnogim ljudima, uključujući generale. I znali su sve što se događa", ispričao je Trump.

Potencijalno preplitanje članova kluba s najosjetljivijim tajnama nacionalne sigurnosti dugo je izazivalo uznemirenost obavještajnih dužnosnika. Tajna služba provjerava goste prije ulaska, ali ne određuje tko može pristupiti samom klubu.

To je u prošlosti dovodilo do neugodnih situacija. Na početku svog prvog mandata Trump se na terasi savjetovao s tadašnjim japanskim premijerom Shinzom Abeom nakon sjevernokorejskog lansiranja projektila dok su gosti promatrali i objavljivali fotografije na društvenim mrežama. Trump i njegovi suradnici od tada su uveli stroža pravila o fotografiranju, a komunikacijska oprema kluba proširena je i dodatno osigurana.

Popis visokoklasificiranih operacija kojima je Mar-a-Lago dao zeleno svjetlo sada je dug.

U podrumskom prostoru bez prozora Trump se 2020. sastao s visokim dužnosnicima nacionalne sigurnosti kako bi donio konačnu odluku o uklanjanju glavnoga iranskog vojnog zapovjednika Qasema Soleimanija.

Iz druge sigurne sobe Trump je 2017. odobrio napade na Siriju zbog upotrebe kemijskog oružja, prije nego što se vratio na večeru s kineskim vođom kako bi ih prepričao uz čokoladnu tortu.

Samo u posljednjih devet mjeseci Trump je bio u Mar-a-Lagu dok je SAD započeo zračnu kampanju protiv pobunjenika Hutija u Jemenu; dok su američke rakete Tomahawk ispaljivane na kampove ISIS-a u Nigeriji na Božić; i dok se smjela misija hvatanja Madura odvijala u Caracasu ovog vikenda.

Potpredsjednik J. D. Vance posjetio je Trumpa na njegovu obližnjem golf-terenu u petak i nije se vratio u Ohio sve dok operacija nije završila.

Trump je u prošlosti bio optuživan za slabe sigurnosne mjere u Mar-a-Lagu, možda najvažnije zbog rukovanja povjerljivim dokumentima koji su činili osnovu saveznog kaznenog postupka protiv njega. Kutije s dokumentima pronađene su u podrumskom skladištu i na drugim mjestima na imanju tijekom pretrage FBI-a.

Klub, koji je 1920-ih izgradila nasljednica prehrambenog carstva Marjorie Merriweather Post, ima određenu prirodnu zaštitu. Pričvršćen je za koraljni greben čelikom i betonom, što ga čini otpornim na uragane. Zidovi su izrađeni od debelog kamena iz Italije.

Nove sigurnosne mjere uključuju snajperiste, pse za otkrivanje bombi i brodove koji patroliraju unutarnjim plovnim putovima, zajedno s kilometrima sigurnih telefonskih i internetskih kabela.

Za Trumpa je, međutim, klub i dalje mjesto na koje bježi iz Washingtona i druži se s gostima, koji sada plaćaju milijun dolara za članstvo.