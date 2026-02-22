Procurio identitet mladića koji je naoružan upao na Trumpovo imanje! Oglasili se iz Bijele kuće: "Poremećena osoba..."

Američki mediji identificirali su muškarca kojeg su agenti ubili u odmaralištu Donalda Trumpa na Floridi.

CBS je izvijestio da je riječ o 21-godišnjem Austinu Tuckeru Martinu.

Istražitelji su ranije objavili da je riječ o mladiću iz Sjeverne Karoline čiji je nestanak obitelj prijavila prije incidenta.

Tucker "Austin" Martin was reported missing by his family in Carthage, NC this morning. The same name has been dropped as the deceased shooter at Mar-a-Lago. pic.twitter.com/x5FXWNAxYL — Kim "Katie" USA (@KimKatieUSA) February 22, 2026

Agenti su ga usmrtili nakon što je pokušao ući na Trumpove imanje u Mar-a-Lagu u Palm Beachu.

Prema navodima Tajne službe, podigao je sačmaricu nakon što su mu naredili da spusti oružje i kanistar s gorivom.

Bijela kuća oglasila se prvim komentarom o incidentu.

"Usred noći, dok je većina Amerikanaca spavala, Tajna služba djelovala je brzo i odlučno kako bi neutralizirala poremećenu osobu, naoružanu vatrenim oružjem i kanistrom s gorivom, koja je upala u dom predsjednika Trumpa. Savezne snage reda rade 24 sata na dan, sedam dana u tjednu kako bi našu zemlju održale sigurnom i zaštitile sve Amerikance", poručila je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.