Procurio identitet mladića koji je naoružan upao na Trumpovo imanje! Oglasili se iz Bijele kuće: "Poremećena osoba..."

Agenti su ga usmrtili nakon što je pokušao ući na Trumpove imanje u Mar-a-Lagu u Palm Beachu.
Prema navodima Tajne službe, podigao je sačmaricu nakon što su mu naredili da spusti oružje i kanistar s gorivom.
Bijela kuća oglasila se prvim komentarom o incidentu.
"Usred noći, dok je većina Amerikanaca spavala, Tajna služba djelovala je brzo i odlučno kako bi neutralizirala poremećenu osobu, naoružanu vatrenim oružjem i kanistrom s gorivom, koja je upala u dom predsjednika Trumpa. Savezne snage reda rade 24 sata na dan, sedam dana u tjednu kako bi našu zemlju održale sigurnom i zaštitile sve Amerikance", poručila je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.
In the middle of the night while most Americans were asleep, the United States Secret Service acted quickly and decisively to neutralize a crazy person, armed with a gun and a gas canister, who intruded President Trump’s home. Federal law enforcement are working 24/7 to keep our… https://t.co/MYTsHqR4cx