Mještani ne žele migrante u svom dvorištu, oglasio se MUP: "U dva navrata smo obišli područje vojarne..."

Nekoliko stotina građana okupilo se u nedjelju na prosvjedu protiv moguće uspostave centra za migrante na području bivšeg vojnog aerodroma Željava.

Poručili su da se protive toj inicijativi te zatražili da se od nje odustane.

Iz Ministarstva unutarnjih poslova ističu da konačna odluka još nije donesena.

"Predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova RH u dva su navrata obišli područje bivše vojarne Željava, a jučer, 21. veljače, su održali sastanak s predstavnicima Općine Plitvička Jezera na temu eventualne uspostave Centra za graničnu proceduru na području bivše vojarne Željava. Sukladno odredbama Pakta o migracijama i azilu, čiji obveznik je i Republika Hrvatska, postoji potreba uspostave Centra za graničnu proceduru. Upravo za tu namjenu, Ministarstvo unutarnjih poslova razmatra područje bivše vojarne Željava kao jednu od opciju s potencijalom", poručili su iz MUP-a.

U obzir su, navode, uzeli više faktora: neposredna blizina granice s BiH, pozicija na najopterećenijoj migrantskoj ruti, državno vlasništvo te postojanje određene infrastrukture na samoj lokaciji.

"Napominjemo da odluka o uspostavi centra nije donijeta. Radi se tek o fazi analiziranja i razmatranja postoje li osnovni preduvjeti na navedenoj lokaciji za možebitnu uspostavu Centra za graničnu kontrolu. Ministarstvo unutarnjih poslova će daljnje korake pravovremeno komunicirati s predstavnicima lokalne i regionalne vlasti", zaključili su.