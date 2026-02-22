Val nasilja potresa Francusku, oglasio se Macron: "U Republici nijedno nasilje nije legitimno”

Rastu političke napetosti u Francuskoj nakon ubojstva krajnje desničarskog aktivista.

Oko tri tisuće ljudi marširalo je u Lyonu gdje je prošli tjedan izbio sukob radikalne ljevice i desnice. 23-godišnji Quentin Deranque na smrt je pretučen i preminuo je od ozljeda glave. Planiraju se i drugi, manji marševi u nizu drugih francuskih gradova. Idući mjesec Francuzi imaju lokalne izbore. Predsjednik Macron pozvao je na smirivanje situacije.

“Početkom tjedna održat ću sastanak s premijerom i nadležnim ministrima kako bismo temeljito procijenili sve nasilne akcijske skupine koje su aktivne i imaju veze s političkim strankama, kakve god one bile. Svi moraju biti odgovorni. U Republici nijedno nasilje nije legitimno”, rekao je Emmanuel Macron, francuski predsjednik.