Puljić o situaciji u Venezueli: "Nema demokracije, Trump govori samo o zaradi"

Svrgnuti predsjednik Venezuele, Nicolas Maduro, u zatvoru je u New Yorku. Čeka suđenje za narko-terorizam i krijumčarenje droge - prijeti mu kazna doživotnog zatvora.

Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će SAD upravljati Venezuelom. Vlasti u Caracasu poručuju kako će se suprotstaviti agresiji. Ivica Puljić, dopisnik Dnevnika Nove TV iz Washingtona, komenitrao je ovaj ozbiljni geopolitički zaplet.

"Pitanja ima mnogo. Postoji li tajni dogovor između potpredsjednice Venezuele Delcy Rodríguez i američke vlade? Zemlja je bez predsjednika, odnosno diktatora, ali režim nije promijenjen. Amerika kaže da Maduro nije bio legitiman predsjednik, pa kako onda Rodríguez može biti legitimna? Što je s vojskom? Što je s policijom? Ili je ovo samo promjena čelništva, ali ne i promjena režima? Može li se Venezuela pretvoriti u Irak ili čak Vijetnam", rekao je Puljić.

Američki Kongres nije suglasan - jedni postavljaju pitanje legitimiteta napada i izražavaju strah od novog, skupog rata. Trumpisti ga podržavaju, ali se istodobno najavljuju i antiratni prosvjedi.

"Zapadne zemlje, vrlo je zanimljivo, su šutljive, nema osuda, nema najava sankcija, ništa od toga. Svi se ustručavaju nešto reći protiv SAD-a. Nameće se pitanje je li Donald Trump najmoćniji čovjek ne samo u Americi, nego i u Europi", dodao je.

"Nema govora o demokraciji"

Na pitanje o američkim prioritetima, rekao je da je generalica Laura Richardson, koja zapovijeda južnim sektorom američkih oružanih snaga, govorila o trokutu - mnogo Litija u Argentini, Boliviji i Čileu, u susjedstvu Venezuele.

"Tu je venezuelansko zlato i nafta, gvajanska sirova nafta, 31 % slatke vode na planeti, kao i interesi nacionalne sigurnosti. Nema spomena o demokraciji, nema ljudskih prava, samoodređenja, samo se spominju resursi", komentirao je .

Istaknuo je i da je Trumpov cilj prodati naftu i da je vrlo važna činjenica da je Venezuela tek 21. proizvođač nafte u svijetu, nema svojih rafinerija, iako ima dokazanih najviše količina sirove nafte.

"Trump još nije govorio o potrebi da se obnovi demokracija u Venezueli. Govorio je samo o nafti, mogućoj zaradi. (...) Kina ima pravo pospremiti svoje dvorište u koje spada i Tajvan, rusko dvorište je svakako Ukrajina, ali što je s baltičkim zemljama? I vi koji gledate, u čije dvorište vi spadate? Američki građani nemaju ništa od toga. Sve će otići u ruke naftnim kompanijama i Trumpovim prijateljima. Tako je dobitnik FIFA-ine nagrade za mir u godinu dana bombardirao sedam zemalja. Od prije dva dana još je više otvorio tu Pandorinu kutiju. Ima li netko tko je sljedeći - možda Kolumbija, Grenland, Kuba?", zaključio je Puljić.