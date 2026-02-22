Nove napetosti nakon Trumpove odluke! Situacija se pomno prati i u Hrvatskoj: "Najveća neizvjesnost je..."

Dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump uveo nove 15-postotne globalne carine, šef trgovinskog odbora Europskog parlamenta pozvao je na odgodu glasovanja o trgovinskom sporazumu s SAD-om.

Poručio je kako se radi o čistom carinskom kaosu te da su se uvjeti i pravna osnova na kojoj je dogovor sklopljen promijenili.

Zbog neizvjesnosti, trgovinske pregovore s SAD-om odgodila je i Indija. Napetu situaciju prate i u Hrvatskoj gospodarskoj komori.

"Imamo novi trenutak neizvjesnosti, ali je najbitnije reći da sektorske carine - radi se o čeliku, proizvodima s aluminijem, automobilima, e sad ne znamo što će biti s farmaceutskim proizvodima koji su ujedno i najveći hrvatski izvoz u SAD. Tu je najveća neizvjesnost i sve ovisi o ratifikaciji sporazuma između SAD-a i Europske unije", poručio je Goran Šaravanja, glavni ekonomist Hrvatske gospodarske komore.