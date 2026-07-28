VIDEO Potres magnitude 7,1 pogodio Japan, izdana izvanredna upozorenja: Stižu prve snimke

Potres jakosti 7,1 pogodio je u utorak japansku prefekturu Kumamoto, priopćila je Japanska meteorološka agencija. Nakon potresa izdano je upozorenje na cunami, priopćio je JMA. Japanska vlada izdala je izvanredna upozorenja na potrese za prefekture Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita i Miyazaki, sve na južnom japanskom otoku Kyushu. Iz tvrtke Kyushu Electric Power izvijestili su kako nakon potresa nisu uočene nikakve nepravilnosti u radu nuklearnih elektrana Sendai i Genkai. Zbog potresa je željeznički prijevoznik JR Kyushu privremeno zaustavio željeznički promet, uključujući i linije brzih vlakova Shinkansen, priopćili su iz kompanije.