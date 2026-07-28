VIDEO Potres magnitude 7,1 pogodio Japan, izdana izvanredna upozorenja: Stižu prve snimke

Potres jakosti 7,1 pogodio je u utorak japansku prefekturu Kumamoto, priopćila je Japanska meteorološka agencija.

Nakon potresa izdano je upozorenje na cunami, priopćio je JMA.

Japanska vlada izdala je izvanredna upozorenja na potrese za prefekture Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita i Miyazaki, sve na južnom japanskom otoku Kyushu.

This is what it was like in the Aeon shopping centre during the M6.8 earthquake that hit Japan about an hour ago... pic.twitter.com/3gMEW7KaGV — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 28, 2026

🚨 BREAKING: The historic stone walls of Kumamoto Castle have reportedly collapsed after a magnitude 7.1 earthquake struck approximately 4 km southeast of Uki in Kumamoto Prefecture, Japan. pic.twitter.com/Dkx43S8ADQ — War Updates FC (@k_c_shivansh) July 28, 2026

Iz tvrtke Kyushu Electric Power izvijestili su kako nakon potresa nisu uočene nikakve nepravilnosti u radu nuklearnih elektrana Sendai i Genkai.

Zbog potresa je željeznički prijevoznik JR Kyushu privremeno zaustavio željeznički promet, uključujući i linije brzih vlakova Shinkansen, priopćili su iz kompanije.