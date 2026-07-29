Raste broj poginulih u potresu u Japanu, deseci u bolnicama: Traje potraga za nestalima

U potresu magnitude 7.1, koji je pogodio područje u blizini grada Kumamota, poginulo je najmanje 13-ero ljudi, a spasioci užurbano tragaju za preživjelima zarobljenima pod ruševinama, rekla je u srijedu japanska premijerka Sanae Takaichi.

"Još uvijek postoje ljudi koji čekaju na spašavanje i ovo je utrka s vremenom. Iskoristit ćemo sva raspoloživa sredstva na terenu kako bismo spasili i izvukli što je moguće više ljudi”, rekla je Takaichi novinarima u svom uredu u Tokiju, dan nakon potresa koji je pogodio regiju, podižući broj poginulih u odnosu na ranije prijavljene tri žrtve.

Potres je tisućama kućanstava prekinuo opskrbu električnom energijom i oštetio prometnice diljem regije. Spasioci su u ranim jutarnjim satima u srijedu izvukli osmero ljudi iz ruševina djelomično urušenog trgovačkog centra. Dvije žene u svojim dvadesetim godinama poginule su kada je, prema prvim informacijama, eksplozija nepoznatog uzroka raznijela dio centra otprilike sat vremena nakon potresa.

Lokalni mediji izvijestili su da vlasti istražuju mogućnost eksplozije plina.

Hitne vatrogasne spasilačke ekipe, policija i vojska usredotočili su se na dijelove zgrade iz kojih su zaprimljeni pozivi u pomoć. Puni razmjeri katastrofe još nisu poznati. Oko 20 do 30 zaposlenika trgovačkog centra u utorak se vodilo kao nestalo, objavila je japanska javna televizija NHK. Još je sedam osoba nestalo nakon urušavanja dimnjaka u tvornici Nippon Paper Industries, dok su četiri osobe teško ozlijeđene, rekao je dužnosnik lokalne uprave. Bolnice liječe desetke pacijenata.

Diljem prefekture, koja je i prije deset godina pretrpjela smrtonosan potres, vlasti su oko 260.000 ljudi uputile da odu u skloništa.

Epicentar potresa nalazio se oko 20 kilometara južno od grada Kumamota, najvećeg grada u središnjem dijelu otoka Kyushu, koji ima oko 700.000 stanovnika.

Vlasti su upozorile stanovnike područja, koja su osjetila najjača podrhtavanja, da budu spremni na moguće snažne naknadne potrese tijekom idućih tjedan dana, kao i na opasnost od klizišta.

Budući da je više od 36.000 kućanstava i dalje bez električne energije, vlasti su zabrinute zbog opasnosti od toplinskog udara jer se u srijedu očekuju temperature oko 34 Celzijeva stupnja.

Neke bolnice su preopterećene

Jedna bolnica u gradu Uki, u blizini epicentra, objavila je da zbog nestanka električne energije uzrokovanog potresom nije mogla normalno funkcionirati.

"Pretvorili smo se gotovo u poljsku bolnicu”, rekao je voditelj administrativnog odjela bolnice za japansku javnu televiziju NHK. Druga bolnica u tom gradu priopćila je da je obustavila prijem pacijenata jer više nije mogla primati dodatne hitne slučajeve nakon što je poslije potresa zbrinula 86 ozlijeđenih osoba, među kojima su tri bile teško ozlijeđene.

Nekoliko putnika u brzim vlakovima, koji su se u trenutku potresa nalazili u njima, također je ozlijeđeno, objavili su operateri željeznice.

Ipak najviše pozornosti privukla je katastrofa u trgovačkom centru Aeon, najvećem u toj prefekturi.

Jedna strana centra, u kojem je oko 200 trgovina, od siline eksplozije bila je potpuno raznesena, otkrivajući čelične grede i rasipajući krhotine po parkiralištu, pokazale su snimke.

Glasnogovornik tvrtke Aeon, koja upravlja centrom, rekao je da su kupci i zaposlenici evakuirani odmah nakon prvog potresa te da točan uzrok naknadne eksplozije još nije poznat.

Dionice Aeona pale su 1,9 posto u ranom trgovanju u Tokiju. Referentni burzovni indeks istodobno je porastao 0,8 posto.

Neke velike kompanije koje imaju pogone u tom području, među kojima su proizvođač opreme za proizvodnju poluvodiča Tokyo Electron i Honda, objavile su da će do srijede obustaviti rad u svojim tvornicama. TSMC, najveći svjetski proizvođač čipova po ugovoru, evakuirao je radnike iz svoje lokalne tvornice iz predostrožnosti nakon potresa, ali je priopćio da je u utorak kasno navečer počeo ponovno pokretati proizvodnju.

Neke prometnice također su teško oštećene, a velike pukotine rasjekle su glavne autoceste i izazvale prometne gužve u utorak navečer.

Smješten na području takozvanog "vatrenog prstena” vulkana i oceanskih brazda, koji djelomično okružuju Tihi ocean, Japan bilježi oko 20 posto svih svjetskih potresa magnitude 6,0 ili jačih.

Snažan potres koji je pogodio Kumamoto prije 10 godina usmrtio je 275 ljudi, a još je 2.739 osoba ozlijeđeno, prema službenim podacima. Oštećene su tisuće zgrada, uključujući i zidove gradskog dvorca, jedne od najvažnijih turističkih atrakcija.