Sve je spremno: Posada Oriona uskoro će sletjeti nazad na Zemlju, nakon povijesnog leta oko Mjeseca

Posada misije Artemis II, NASA-ini astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch te astronaut Kanadske svemirske agencije Jeremy Hansen, započela je završnu fazu povratka prema Zemlji uz pjesme "Run to the Water" i "Free", dok su se pripremali za treće korekcijsko paljenje motora i ulazak u završne pripreme za ponovni ulazak i spuštanje, izvijestila je NASA. Dan su započeli na udaljenosti od 98.700 kilometara od Zemlje, dosad se ta udaljenost više nego duplo umanjila i četvero astronauta sve je bliže trenutku slijetanja na Zemlju.

Planirano slijetanje u Tihi ocean predviđeno je za subotu 02:07 sati rano ujutro po hrvatskom vremenu, uz obalu San Diega, gdje će ih dočekati zajednički tim NASA-e i američke vojske.

Treće paljenje za povratak provedeno je u 20:53 sati po hrvatskom vremenu, čime se precizno podesila putanja letjelice Orion za ulazak u atmosferu i njezino sigurno slijetanje.

Završna faza spuštanja odvija se kroz precizno tempiran niz događaja, koji započinju u subotu oko sat i pol iza ponoći:

01:33 — Odvajanje modula s posadom od servisnog modula, uz izlaganje toplinskog štita temperaturama do 1650 stupnjeva Celzija.

01:37 — Kratko paljenje potisnika od 18 sekundi kojim se postavlja pravilan kut ulaska u atmosferu i poravnava toplinski štit.

01:53 — Na visini od oko 122.000 metara i pri brzini gotovo 35 puta većoj od brzine zvuka, posada trpi sile do 3,9 G, uz početak šestominutnog prekida komunikacije.

02:03 — Na oko 6700 metara visine otvaraju se stabilizacijski padobrani koji usporavaju kapsulu s posadom.

02:04 — Na približno 1800 metara aktiviraju se tri glavna padobrana, smanjujući brzinu na razinu sigurnu za slijetanje u ocean.

02:07 — Orion dostiže brzinu od oko 32 kilometra na sat i slijeće u Tihi ocean, završavajući ukupan put dug 1.117.700 kilometara.

Nakon slijetanja, spasilački timovi izvući će posadu, prebaciti je helikopterom na brod USS John P. Murtha te provesti medicinske preglede prije njihova povratka u Houston.

Misija Artemis II je započela 1. travnja u 00:35 po hrvatskom vremenu lansiranjem rakete SLS iz Kennedyjeva svemirskog centra, označivši prvi ljudski let prema Mjesecu od 1972. godine.

Tijekom leta posada je obavila povijesni prelet Mjeseca i uspješno testirala sustave letjelice Orion u dubokom svemiru.