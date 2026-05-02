Ovo je najneizvjesnija sezona do sada: Cijene vezova otišle u nebo, a iznajmljivači u očaju nude popuste od 40 posto

Nautički turizam u Hrvatskoj ušao je u predsezonu, ali ne u očekivanom ritmu. Iznajmljivači brodova bilježe pad od nekoliko posto u odnosu na prošlu godinu te upozoravaju da bi sezona mogla biti među težima do sada.

Na moru se već vide prvi gosti koji plove Jadranom, no popunjenost kapaciteta je slabija nego lani. Zbog manje potražnje, cijene najma brodova u nekim slučajevima pale su i do 40 posto, pa se u last minute ponudama tjedni najam za veću posadu može pronaći i za oko 900 eura. Iako dio gostiju i dalje dolazi, posebno u predsezoni, iznajmljivači kažu da su razlozi slabijeg interesa visoke cijene destinacije, povećana ponuda brodova te općenito skuplji dodatni troškovi poput marina i vezova.

Struka upozorava da bi se trend mogao nastaviti i u glavnoj sezoni ako se potražnja ne poveća, što bi dodatno otežalo poslovanje nautičkog sektora koji se već sada uspoređuje s jednom od najlošijih godina u posljednje vrijeme.

Više pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Line Dollar.