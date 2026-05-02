Sudamja kroz dječje oči: Tradicija, domaća kuhinja, smijeh i vožnja na karetima

U slavljeničkoj atmosferi u Splitu se uživa već danima, a danas su svojih pet minuta dobili i oni najmlađi. Uz pjesmu i ples, ali i neke pomalo zaboravljene tradicije, dio su obilježavanja Sudamje.

Ivica Matković i ove je godine u susret svetom Dujmu izvisio hrvatski barjak na kampanel. Posebni su mu dani Sudamje, a ove godine - i malo više.

"Posebno je po tome šta sam postao dida, dobio san malog Tonija i eto - posvećujem ovo penjanje malom Toniju", rekao je alpinist.

Sv. Duje u Splitu Foto: DNEVNIK.hr

Proslavu zaštitnika grada podno Marjana najmlađi shvaćaju vrlo ozbiljno, a mnoge su prizori vratili u prošla vremena. Niz plinarsku ulicu spuštalo se na karetima.

"Djeci smo pokazali kako se to prije vozilo, tako su prije naši stari spuštali niz vidilicu dolje do HNK", ispričao je Fabijan Fabijanac.

Osim mirisa nostalgije i djetinjstva, gradom su se širili i mirisi dalmatinske kuhinje, a sve u humanitarne svrhe. Donacijom za centar Juraj Bonači uživalo se u brojnim delicijama. Sve detalje u prilogu donosi novinarka Nove TV, Bruna Papić.