Pola stoljeća tradicije: Pogledajte kako izgleda najmasovnije obiteljsko okupljanje, ima ih preko 200 iz cijele Hrvatske

Podno Svilaje održana je Gabrićijada, tradicionalno okupljanje potomaka obitelji Gabrić koje se već pola stoljeća organizira u šibenskom zaleđu i okuplja članove iz cijele Hrvatske.

Na druženje svake godine dolaze Gabrići iz Splita, Zagreba, Zadra, Pule i Slavonije, a povezuje ih zajedničko porijeklo i obiteljska tradicija koja se prenosi generacijama.

Okupljanje je počelo još 1976. godine na inicijativu skupine mladih, a danas je preraslo u veliki obiteljski susret koji okuplja i više od 200 članova. Uz sportska i zabavna natjecanja poput povlačenja konopa, bacanja kamena s ramena i starih igara, poseban dio programa posvećen je druženju i očuvanju običaja.

Druženje završava uz domaću hranu, janjetinu s ražnja i glazbu, a iz Gabrića poručuju da su svi dobrodošli, uz jedini uvjet dobro raspoloženje.

Više pogledajte u prilogu reportera dnevnika Nove TV Ivana Krznarića.