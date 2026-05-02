Pola stoljeća tradicije: Pogledajte kako izgleda najmasovnije obiteljsko okupljanje, ima ih preko 200 iz cijele Hrvatske

Na druženje svake godine dolaze Gabrići iz Splita, Zagreba, Zadra, Pule i Slavonije, a povezuje ih zajedničko porijeklo i obiteljska tradicija koja se prenosi generacijama.
Okupljanje je počelo još 1976. godine na inicijativu skupine mladih, a danas je preraslo u veliki obiteljski susret koji okuplja i više od 200 članova. Uz sportska i zabavna natjecanja poput povlačenja konopa, bacanja kamena s ramena i starih igara, poseban dio programa posvećen je druženju i očuvanju običaja.
Druženje završava uz domaću hranu, janjetinu s ražnja i glazbu, a iz Gabrića poručuju da su svi dobrodošli, uz jedini uvjet dobro raspoloženje.
