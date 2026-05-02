Noćni kaos na Pagu: Župana gađala pepeljarom, intervenirala i policija

Prošlog petka, u noći na 24. travnja u Novalji je, u još neotvorenom restoranu došlo do incidenta u čijem središtu se našao 52-godišnji ličko-senjski župan Ernest Petry (HDZ) i njegova 23 godine mlađa prijateljica.

Svađa na terasi u kasnonoćnim satima prerasla je u fizički obračun kad je žena na župana bacila pepeljaru i druge predmete "koji su joj se našli pri ruci". Prema neslužbenim informacijama, žena je nakon toga pozvala policiju, a na teren je izašla i Hitna pomoć. Županu je izmjeren više od jedan promil, a ženi više od dva promila alkohola u krvi, saznaju novinari 24sata, Hajrudin Merdanović i Luka Safundžić.

Ličko-senjska policija je potvrdila događaj bez navođenja identiteta uključenih osoba. Prema priopćenju, jedna je osoba zbog stupnja alkoholiziranosti zadržana u policijskoj postaji do otrežnjenja.

Prema neslužbenim informacijama, u postaji je zadržana žena, a incident se dogodio noć uoči otvorenja nove zgrade Policijske postaje u Novalji, na kojem se Petry na kraju nije pojavio.