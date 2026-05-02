Šef obrane NATO članice poručio Rusiji: "Nemate šanse, gotovo je..."

Norveški ministar obrane Tore O. Sandvik poručio je da Rusija "nema šanse protiv NATO-a", ističući da bi Savez u slučaju sukoba brzo uspostavio potpunu zračnu nadmoć.

Naglasio je da NATO raspolaže znatno snažnijim vojnim kapacitetima, posebno u zračnim snagama i višenamjenskim operacijama koje uključuju kopno, more i kibernetički prostor, piše TVP World.

"Imat ćemo potpunu kontrolu zračnog prostora", rekao je, uspoređujući potencijalni sukob s ratom u Ukrajini, gdje nijedna strana nema dominaciju u zraku.

Tore O. Sandvik, novreški ministar obrane

Sandvik je upozorio da je Rusija oslabljena zbog rata u Ukrajini te velikih gubitaka kopnenih snaga, iako istovremeno pojačava aktivnosti u Baltičkom moru i na Arktiku. Unatoč sigurnosti u NATO-ovu snagu, norveški ministar poručuje da Europa mora ubrzati ulaganja u obranu i povećati proizvodne kapacitete vojne industrije.

Norveška, koja ima ključnu ulogu u nadzoru ruskih aktivnosti na sjeveru i zaštiti podmorske infrastrukture, dodatno jača suradnju s NATO saveznicima, uključujući zajedničke projekte u mornarici i protupodmorničkoj obrani.

Sandvik je zaključio da će Norveška i dalje ostati fokusirana na sigurnost sjevernog krila Saveza, poručivši da NATO "nije preopterećen".