Božinović o uhićenjima zbog dojava o bombama: "Kazna će biti takva da im to više ne bi trebalo padati na pamet"

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je u subotu uhićenja zbog lažnih dojava o bombama te poručio da takvo ponašanje nije prihvatljivo, kao i da će odgovor pravne države biti takav da počiniteljima to više neće padati na pamet.

"Nije bitno je li osoba maloljetna ili punoljetna. Problem je što se puno građana Hrvatske našlo u jednoj situaciji koju nisu očekivali. Građani su dobro reagirali, slušali su savjete institucija, međutim ovdje je zapravo bio problem da se proizvede strah, da ne kažem panika, i to se nije dogodilo", rekao je Božinović u Borovu nakon obilježavanja 35. obljetnici ubojstva 12 pripadnika vinkovačke Specijalne policije.

Naglasio je kako je bitno da se pošalje vrlo jasna poruka da je to neprihvatljivo ponašanje, prije svega onima koji možda planiraju slične radnje u budućnosti.

"To im se neće isplatiti, a kazna i odgovor pravne države i odgovor Hrvatske države u cijelosti biti će takav da im to više ne bi trebalo padati na pamet", poručio je Božinović.

Izvijestio je i da su istražni suci u Splitu i Zagrebu već donijeli odluke o zadržavanju osumnjičenika u trajanju od 30 dana, dok je jednom maloljetniku određena mjera javljanja socijalnoj službi, naglasivši da je policija u koordinaciji s odvjetništvom ocijenila kako je riječ o ozbiljnim kaznenim djelima.

Govoreći o uhićenju bivšeg direktora Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka u Kazahstanu, Božinović je potvrdio da je postupak izručenja započeo te da se odvija prema strogim pravilima međunarodnog prava.

"Bila je to jedna vrlo kvalitetna operativna suradnja koja je rezultirala uhićenjem", rekao je te pojasnio da se komunikacija između država i tužiteljstava vodi prema predviđenim protokolima, što uključuje i transfer dokazne opreme koja treba stići u Hrvatsku.

Božinović je komentirao i zapljenu 13,5 kilograma kokaina na graničnom prijelazu Bajakovo te pohvalio rad vukovarsko-srijemske policije, kao i službenika u Šibeniku i Zagrebu koji su u protekla dva dana zaplijenili dodatnih 11 kilograma kokaina te 50 kilograma amfetamina.

"To govori o efikasnosti i organiziranosti hrvatske policije. Budimo svjesni da se ovdje ne radi o kaznenom djelu za koje će vam netko dojaviti, ovo je isključivo stvar vaših otkrivačkih sposobnosti. Mi smo glavni partneri američkoj agenciji DEA i Europolu kad govorimo o ovoj vrsti kriminala na ovom području Europe", zaključio je Božinović.