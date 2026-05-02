Turudić za Dnevnik Nove TV otkrio gdje se Pavlek skrivao i kad bi mogao biti u Hrvatskoj: "Zatrpani smo kaznenim prijavama..."

O detaljima uhićenja Vedrana Pavleka za Dnevnik Nove TV progovorio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Otkrio je da provjeravaju i druge sportske saveze jer su nakon afere sa Skijaškim savezom zatrpani nizom kaznenih prijava, a neke od njih su, kaže - vrlo utemeljene. Poručio je i da u radu na ovom slučaju nema nedodirljivih.

Na pitanje je li bilo teško doći do točne adrese gdje se nalazi Vedran Pavlek nakon što je evidentiran njegov ulazak u Kazahstan, odgovorio je:

"Prvenstveno želim naglasiti da je bila sjajna suradnja između nadležnih sigurnosnih agencija, između Ministarstva unutarnjih poslova i DORH-a, kao i s kolegama s druge strane, iz Kazahstana i prije toga u Turskoj. Upravo zahvaljujući toj besprijekornoj suradnji u koordinaciji smo uspjeli ono što smo htjeli napraviti."

Što se tiče njegove adrese u Kazahstanu nakon ulaska mu se bio izgubio trag, je li tako?

"Je, jedno kraće vrijeme mu se izgubio trag, ali je identificiran i znali smo da se nalazi u, Almata se zove mjesto."

Potvrdio je da je bio u privatnom apartmanu, ali kako to da je baš izabrao Kazahstan?

"To još ne znamo čvrsto, bilo je osoba s kojima je on bio u kontaktu, kakva je to vrsta kontakta bila ne znamo još pouzdano, ali nam je to manje važno jer smo mi zapravo jako brzo njega identificirali i došli smo do rješenja o izručenju."

Možete li objasniti putanju njegova kretanja, prvo je evidentirano da je u Turskoj, gdje je išao dalje?

"Dakle, bio je u Turskoj, u Istanbulu, u jednom hotelu, Bešiktaš se zove kvart, da bi se izručio Hrvatskoj njemu su izuzeti razni dokazi, ali nije mu putovnica mogla biti oduzeta zbog toga što rješenje o ekstradiciji nije bilo pravomoćno. To je bilo u vrijeme vikenda, mislim da je trajalo od petka do nedjelje, dok turski sud nije donio rješenje, on je u međuvremenu odletio u Dubai, bio je na međunarodnom terminalu u Dubaiju, iz Dubaija je odletio u Kazahstan."

Koliko dugo je bio u Kazahstanu?

"Sad ne znam točno, negdje 10-15 dana, trebali bi se sad vratiti... mislim da je bilo dva tjedna, ali nemojte me držati za riječ."

Kakva je bila suradnja s turskom policijom?

"Sve je bilo jako dobro, oni moraju raditi po svojim zakonima, dakle, nisu ga mogli nama dati, predati prije nego što je bilo pravomoćno rješenje o izručenju. Ispituje se da li je to po turskom zakonu kazneno djelo, je li tražio azil, utvrđuje se njegov identitet, dakle, ima tu posla koje se mora obaviti i on je vješto iskoristio to."

Postupak i opcije nakon izručenja

Koje su posljednje informacije, gdje je sad Vedran Pavlek i koja je dalje procedura?

"Nalazi se u ekstradicijskom zatvoru u Kazahstanu, dalja procedura zapravo zavisi o njemu, ako on pristane na dobrovoljnu predaju on može sljedeći tjedan biti u Hrvatskoj. Ako se odluči da će koristiti pravna sredstva koja ima, ima pravo na žalbu protiv rješenja o izručenju i onda protiv tog sljedećeg rješenja ima također pravo na žalbu, to je na njemu da odluči, bit će kako će on odlučiti, u svakom slučaju, nadam se da to neće trajati nerazumno dugo vremena."

Koje bi argumente mogao imati kako bi spriječio izručenje?

"Ja ne znam koje bi argumente mogao imati, mislim da se radi o pravom Vedranu Pavleku, mislim da je kazahstanskim Kaznenim zakonom propisano

isto kazneno djelo za koje se tereti u Hrvatskoj, ne znam što može učiniti, ali

neću se stavljati u ulogu Vedrana Pavleka."

Možete li procijeniti kad bi najranije mogao biti izručen?

"Ako pristane bit će sljedeći tjedan izručen, ako pristane dragovoljno, ako ne - onda kad potroši sva pravna sredstva, to može trajati i mjesecima."

Kako ide suradnja s Kazahstanom, jeste li u kontaktu s njihovim tužiteljstvom?

"Da, stalno smo u kontaktu, jako dobro ide suradnja, prekjučer smo dobili pismo da je identificiran i da je utvrđeno gdje se nalazi, Kazahstan je isto uređena zemlja, članica Interpola, jedna od 196 zemalja, članica Interpola."

Ovo je prva takva suradnja?

"Koliko ja znam je, sad da li je bilo prije neke ne znam, ja mislim da je prva."

Kad Vedran Pavlek bude izručen čeka ga istražni zatvor, zanima vas najviše, pretpostavljam, iznošenje obrane?

"Da, protiv njega je doneseno rješenje o određivanju istražnog zatvora,

po zakonskim osnovama iz stavka 1, 2 i 3 članka 123 Zakona o kaznenom postupku, dakle radi opasnosti od bijega, utjecaja na svjedoke i ponavljanja djela, da kažem najkraće moguće. Sad kad dođe u Hrvatsku, nadam se da će doći, da će biti izručen, on ima pravo na žalbu protiv tog rješenja, o žalbi odlučuje Izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu."

Što se tiče oduzetih mobitela, laptopa i drugih stvari u Turskoj, jeste li ih već dobili?

"Ja sad ne znam, ne znam točno, nisam siguran da smo dobili, to će doći diplomatskom poštom, dakle to je zbrinuto, konzervirano je, nemam nikakve bojazni da će to biti kontaminirano."

Imate li informacije što je sa suosumnjičenim državljaninom Lihtenštajna, on je također nedostupan?

"Nedostupan je, radimo provjere, znam da je raspisan EUN i međunarodna tjeralica, ista procedura kao i prema Vedranu Pavleku."

Istrage i u drugim sportskim savezima

Može li se očekivati proširenje istrage oko Skijaškog saveza?

"Uvijek je to moguće, ispituju se svjedoci, provode se dokazi, čita se dokumentacija, ako utvrdimo da ima razloga za proširenje istrage naravno da ćemo proširiti, ne vodeći pri tome nikakvog računa o kome se radi."



Šokantan je taj iznos, 30 milijuna. Može se pokazati da će druga brojka biti sad tijekom postupka, koliko je vas iznenadio baš takav iznos?

"Iznos je zaista ogroman, velik, rijedak je u našim prilikama, podložan je promjenama, dakle, provest će se vještačenja, financijska, knjigovodstvena, pa će se vidjeti, možda će biti veći, možda će biti manji."

Provode se izvidi i protiv drugih sportskih saveza, jeste li u međuvremenu dobili možda više kaznenih prijava, potaknutih ovim aferama?

"Jesmo, jako puno dobivamo, dobivamo dnevno i anonimne i potpisane kaznene prijave radi sumnje u postojanje kaznenih djela, ne samo u sportskim savezima nego i u jedinicama lokalne uprave, svugdje, jako je porastao broj kaznenih prijava i neke od njih su kvalitetne, nisu one prijave koje pišu skribomani bez ijednog dokaza, radi se u nekim slučajevima o vrlo utemeljenim kaznenim prijavama."

Znači li to da provodite izvide i protiv nekih drugih sportskih saveza koji još nisu u javnosti poput ovih 4-5 za koje znamo?

"Ne mogu vam to nikako reći, za ovo što znate, znate, kad dođe vrijeme, ako bude drugih, znat ćete i za te druge."