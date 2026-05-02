Uhićen 39-godišnjak osumnjičen za trovanje dječjih kašica, tražio je dva milijuna eura

Austrijska policija rekla je u subotu da je uhitila 39-godišnjeg sumnjivca povezanog sa slučajem trovanja dječjih kašica otrovom za štakore u, kako je rekao njemački proizvođač hrane, pokušaju iznude.

Pet "manipuliranih" staklenki jednog tipa dječje hrane njemačkog proizvođača HiPP sigurno je pronađeno prošli mjesec u Austriji, Češkoj i Slovačkoj prije nego što su bile konzumirane, rekla je tada njemačka policija. Šesta staklenka za koju se smatra da je u Austriji još nije pronađena.

"Danas smo uspjeli uhititi sumnjivca, 39-godišnjeg muškarca", rekao je glasnogovornik policije u istočnoj pokrajini Burgenland, gdje je pronađena kontaminirana staklenka, ne otkrivši druge detalje jer bi to moglo ugroziti istragu.

Ranije u subotu, novine Kronen Zeitung rekle su da je muškarac uhićen u pokrajini Salzburg koja graniči s Njemačkom.

I dok HiPP nije otkrio detalje iznude, austrijske novine Die Presse izvijestile su ubrzo nakon što je otkriven slučaj da je elektronička pošta poslana HiPP-u u ožujku, u kojoj se tražilo dva milijuna eura unutar šest dana, no da kompanija nije primijetila poruku sve do dva tjedna nakon roka.

HiPP je rekao da je email poslan na grupnu adresu koja se ne provjerava tako često.