Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
"Moramo reagirati"

Uzbuna u Bijeloj kući nakon novog udarca Trumpu: "Ja s tim nemam veze"

Piše Hina, 08. veljače 2026. @ 08:42 komentari
Donald Trump
Donald Trump Foto: Guliver via xKentxNishimurax xPoolxviaxCNPx MediaPunchx
U izbornoj jedinici u kojoj demokrati nisu pobijedili od 1991., sada su odnijeli premoćnu pobjedu. Mnoge republikance to je zabrinulo, posebno jer se u studenom održavaju nacionalni međuizbori te će republikanska tijesna kontrola Kongresa biti na kocki.
Najčitanije
  1. (Ne)red u prostoru i digitalni inspektorat
    kontrola gradnje

    Evo kako Ministarstvo planira doskočiti problemu ilegalne gradnje: "Ukoliko se na čestici koja nema građevinsku dozvolu nešto događa..."
  2. Slavlje hrvatske futsalske reprezentacije
    Osvanula snimka

    VIDEO Gorjela je hrvatska svlačionica nakon povijesne bronce: Poslušajte što su pjevali
  3. Filip Pejić
    JE LI OVO KRAJ?

    VIDEO Filip Pejić na FNC-u u Njemačkoj nokautiran najružnije i najtužnije u karijeri
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Opoziv proizvoda: Povlači se hrana za bebe Aptamil
OPOZIV PROIZVODA
Oprez! Povlači se mnogo hrane za bebe: "Razumijemo da može biti uznemirujuće..."
Dio Novog Zagreba ostao bez grijanja
HLADNI RADIJATORI
Dio Zagreba ostao bez grijanja
Poraz na izborima u Teksasu uzbunio republikance
"Moramo reagirati"
Uzbuna u Bijeloj kući nakon novog udarca Trumpu: "Ja s tim nemam veze"
Roditelji donirali organe svoje tragično preminule kćeri Dore
PLEMENITA ODLUKA
Dorina tragična smrt spasila je pet života: "Srce joj sad kuca negdje drugdje"
Popis trgovina i trgovačkih centara koji rade u nedjelju 8. veljače
kamo u šoping?
Pogledajte koje su trgovine i centri otvoreni ove nedjelje
Kiša aktivirala najviši slap u Hrvatskoj
130 metara
Ovako izgleda najviši slap u Hrvatskoj: Aktivira se nakon obilne kiše, a mnogi za njega nisu ni čuli
Bačić najavio digitalnu platformu za kontrolu gradnje
kontrola gradnje
Evo kako Ministarstvo planira doskočiti problemu ilegalne gradnje: "Ukoliko se na čestici koja nema građevinsku dozvolu nešto događa..."
Autobus pun svatova sletio niz padinu sa visine od 200 metara: Najmanje 13 mrtvih i 34 ozlijeđenih
Drama u Nepalu
Autobus pun svatova sletio niz padinu s visine od 200 metara: Najmanje 13 mrtvih i 34 ozlijeđenih
Masovno trovanje u susjedstvu: Stanje je alarmantno, među zaraženima i djeca
Građani na nogama
Masovno trovanje u susjedstvu: Stanje je alarmantno, među zaraženima i djeca
Kiša aktivirala najviši slap u Hrvatskoj
130 metara
Ovako izgleda najviši slap u Hrvatskoj: Aktivira se nakon obilne kiše, a mnogi za njega nisu ni čuli
Dogodio se preokret, više je Hrvata iselilo iz Njemačke nego što se doselilo! Slavonac: "Ovdje novac više nije nikakav motiv"
okrenuo se migracijski smjer
Neočekivani preokret, Hrvati ovoj zemlji okreću leđa: "Kriza je u autoindustriji, baušteli..."
Popis trgovina i trgovačkih centara koji rade u nedjelju 8. veljače
kamo u šoping?
Pogledajte koje su trgovine i centri otvoreni ove nedjelje
Milorad Dodik dao skandalozan intervju američkoj televiziji 5
PROMOCIJA U INOZEMSTVU
VIDEO Dodik šokirao u intervjuu: "Suradnici su Irana, bili su na strani Hitlera i organizirali koncentracijske logore za djecu"
HDZ: Mamić nikad nije bio naš član 5
Tko je čiji?
I HDZ se oglasio o snimci Mamića: "On nikad nije bio naš član, ali ovaj poznati SDP-ovac je bio u stranci"
Trump osudio, ali se nije ispričao za video u kojemu Obame prikazuje kao majmune 4
"Objavljujem tisuće stvari"
Trump se oglasio o skandaloznom videu s Obamama: "Ljudi su vidjeli..."
Zdravko Mamić na Cecinom koncertu na Jahorini 3
PRVI RED
Poznati Hrvat raspametio se na Cecinom koncertu, ljubio joj ruku: U transu se popeo na stol i poderao košulju
Hotel izgrađen u moru između Selca i Crikvenice 3
NEZAKONITO I BAHATO
FOTO Hotel izgrađen u moru zatvorio pristup obali, ljudi su bijesni: "Tko jami, taj i može"
Dogodio se preokret, više je Hrvata iselilo iz Njemačke nego što se doselilo! Slavonac: "Ovdje novac više nije nikakav motiv" 3
okrenuo se migracijski smjer
Neočekivani preokret, Hrvati ovoj zemlji okreću leđa: "Kriza je u autoindustriji, baušteli..."
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Bačić najavio digitalnu platformu za kontrolu gradnje
kontrola gradnje
Evo kako Ministarstvo planira doskočiti problemu ilegalne gradnje: "Ukoliko se na čestici koja nema građevinsku dozvolu nešto događa..."
Autobus pun svatova sletio niz padinu sa visine od 200 metara: Najmanje 13 mrtvih i 34 ozlijeđenih
Drama u Nepalu
Autobus pun svatova sletio niz padinu s visine od 200 metara: Najmanje 13 mrtvih i 34 ozlijeđenih
Masovno trovanje u susjedstvu: Stanje je alarmantno, među zaraženima i djeca
Građani na nogama
Masovno trovanje u susjedstvu: Stanje je alarmantno, među zaraženima i djeca
show
Mariah Carey čitala s telepromptera na otvaranju ZOI
što je ovo bilo?
"Nije joj se dalo…": Publika nemilosrdna prema Mariah Carey nakon olimpijskog nastupa
Preminuo Brad Arnold iz grupe 3 Doors Down
šok u svijetu glazbe
Zvijezda rock-benda preminula u 48. godini, njegovi hitovi su obilježili 2000-e
Velika hrvatska zastava s Trsatske gradine krasi Dvoranu mladosti uoči Thompsonova koncerta
snažan domoljubni simbol
Uoči Thompsonova koncerta u Rijeci organizatori pripremili poseban prizor za fanove
zdravlje
13 namirnica koje biste trebali izbjegavati ako imate anksioznost ili depresiju
Za stabilnije raspoloženje
13 namirnica koje biste trebali izbjegavati ako imate anksioznost ili depresiju
Bol u laktu i trnjenje prstiju: 9 mogućih uzroka koje ne biste smjeli ignorirati
Piše fizioterapeut
Bol u laktu i trnjenje prstiju: 9 mogućih uzroka koje ne biste smjeli ignorirati
Smrznuti špinat: Recepti zbog kojih ćete zaboraviti da ste ga kao dijete mrzili
Po preporuci nutricionistice
Smrznuti špinat: Recepti zbog kojih ćete zaboraviti da ste ga kao dijete mrzili
zabava
Šokantna istina iza fotografije dječaka koji pada iz aviona na "najjezivijoj fotografiji ikada"
Tužna priča
Šokantna istina iza fotografije dječaka koji pada iz aviona na "najjezivijoj fotografiji ikada"
Zaljubljeni par za dlaku izbjegao tragediju, kamera zabilježila šokantni trenutak
Čovječe!
Zaljubljeni par za dlaku izbjegao tragediju, kamera zabilježila šokantni trenutak
Morate biti ponosni sveznalica da biste savladali ovaj kviz znanja
Pokažite što znate!
Morate biti ponosni sveznalica da biste savladali ovaj kviz znanja
tech
Google je potvrdio ono što se dugo očekuje: Android i iPhone će uskoro moći direktno razmjenjivati datoteke
i to nije sve
Google je potvrdio ono što se dugo očekuje: Android i iPhone će uskoro moći direktno razmjenjivati datoteke
VIDEO Upoznajte Moyu, humanoidnog robota koji pomiče realizam do neugodnih granica
Da se naježiš!
VIDEO Upoznajte Moyu, humanoidnog robota koji pomiče realizam do neugodnih granica
Zijevanje čini nešto posve neočekivano u našim mozgovima, a znanstvenici kažu: "Ovo uopće nismo očekivali"
Više od refleksa
Zijevanje čini nešto posve neočekivano u našim mozgovima, a znanstvenici kažu: "Ovo uopće nismo očekivali"
sport
VIDEO Filip Pejić na FNC-u u Njemačkoj nokautiran najružnije i najtužnije u karijeri
JE LI OVO KRAJ?
VIDEO Filip Pejić na FNC-u u Njemačkoj nokautiran najružnije i najtužnije u karijeri
VIDEO Gorjela je hrvatska svlačionica nakon povijesne bronce: Poslušajte što su pjevali
Osvanula snimka
VIDEO Gorjela je hrvatska svlačionica nakon povijesne bronce: Poslušajte što su pjevali
VIDEO Ilić brutalno nokautirao Fabjana nakon 20 sekundi pravog kaosa
HLADNO SERVIRANA OSVETA
VIDEO Ilić brutalno nokautirao Fabjana nakon 20 sekundi pravog kaosa
tv
Neočekivane zaruke, mračne tajne i opasni planovi – saznajte što vas čeka u novim epizodama serije "U dobru i zlu"
U DOBRU I ZLU
Neočekivane zaruke, mračne tajne i opasni planovi – saznajte što vas čeka u novim epizodama serije "U dobru i zlu"
Kumovi: Kome će sve ljubav pokucati na vrata doznajte u novim epizodama serije "Kumovi"!
KUMOVI
Kome će sve ljubav pokucati na vrata doznajte u novim epizodama serije "Kumovi"!
Tajne prošlosti: ANKETA: Trebaju li Ilkim i Hajal oprostiti svojim roditeljima?
TAJNE PROŠLOSTI
ANKETA: Trebaju li Ilkim i Hajal oprostiti svojim roditeljima?
putovanja
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Za znalce
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Trik za krafne koje nisu masne
Male tajne majstora
Najvažnija stvar kod pečenja krafni, ako ovo napravite neće biti masne i teške
Ovaj gigantski aerodrom gradi se usred “ničega”, kad bude gotov njima će se služiti 100 milijuna ljudi
Najveći na kontinentu
Ovaj gigantski aerodrom gradi se usred "ničega", a kad bude gotov, njime će se služiti 100 milijuna ljudi
novac
Zbog poticajnijeg poslovnog okruženja slovenski Petrol želi dio važnih funkcija prebaciti u Hrvatsku
Suvlasnik im je Slovenija
Zbog poticajnijeg poslovnog okruženja slovenski Petrol želi dio važnih funkcija prebaciti u Hrvatsku
Jadrolinija izabrala - trajekte će im projektirati Navis Consult
Norveška tvrtka iz Rijeke
Jadrolinija izabrala - trajekte će im projektirati Navis Consult
S više od 155 milijuna prodanih primjeraka, postao najuspješniji proizvod u povijesti
Svi ga znamo
S više od 155 milijuna prodanih primjeraka, postao najuspješniji proizvod u povijesti
lifestyle
Bomboloni: Recept za talijanske mini krafne
ZA LJUBITELJE DIZANOG TIJESTA
Ni krafne ni fritule - isprobajte recept za talijanske bombolone, oduševit će vas
Ulična moda Zagreb lakirane čizme do koljena 2026.
Savršeno zimsko izdanje
Suknja je mrak, ali čizme plavokose dame sa zagrebačke špice su ono što privlači najviše pažnje
Hlače za proljeće 2026.
Od 18 eura
Našli smo 10 odličnih hlača za proljeće – savršen su izbor za posao i izlaske
sve
VIDEO Filip Pejić na FNC-u u Njemačkoj nokautiran najružnije i najtužnije u karijeri
JE LI OVO KRAJ?
VIDEO Filip Pejić na FNC-u u Njemačkoj nokautiran najružnije i najtužnije u karijeri
VIDEO Gorjela je hrvatska svlačionica nakon povijesne bronce: Poslušajte što su pjevali
Osvanula snimka
VIDEO Gorjela je hrvatska svlačionica nakon povijesne bronce: Poslušajte što su pjevali
Bomboloni: Recept za talijanske mini krafne
ZA LJUBITELJE DIZANOG TIJESTA
Ni krafne ni fritule - isprobajte recept za talijanske bombolone, oduševit će vas
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene