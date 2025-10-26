FOTO Trump demolirao dio Bijele kuće: "Ovo je samo još jedan divan primjer kako je Trump - Trump"

Kada se predsjednik Donald Trump ranije ovog mjeseca sastao s donatorima za novu plesnu dvoranu u Bijeloj kući, ispričao je priču koja je oduševila srce tog nekretninskog mogula.

"Pitao sam: 'Koliko će mi trebati?' 'Gospodine, možete početi večeras, ne treba Vam odobrenje'", rekao je Trump 15. listopada, opisujući razgovor koji je vodio o projektu. "Rekao sam: 'Sigurno se šalite.' Rekli su: 'Gospodine, ovo je Bijela kuća, vi ste predsjednik Sjedinjenih Država, možete raditi što god želite".

Nekoliko dana kasnije, ekipe za rušenje buldožerima su sravnile istočno krilo Bijele kuće i tako su desetljeća povijesti jedne od najpoznatijih znamenitosti zemlje svele na hrpu ruševina i izazvale ogorčenost povjesničara, konzervatora, demokrata i javnosti.

Trump je dobio što je htio: nov početak za svoju plesnu dvoranu od 300 milijuna dolara. Bila je to akcija koja, u fizičkom obliku, simbolizira predsjedništvo koje je donijelo rušenje nacionalnih normi, međunarodnih institucija i samog svjetskog poretka.

Povjesničari, uglavnom zgroženi tim potezom, vidjeli su razmišljanje investitora na djelu, a ne čuvara svetog povjerenja.

"Mislim da je ovo opet mentalitet investitora koji gradi nešto veliko na čemu je njegovo ime i po čemu ga svi pamte. Trumpov toranj“, rekao je Jeremi Suri, povjesničar Sveučilišta u Teksasu. "On gradi toranj za sebe. Ova je plesna dvorana toranj.“

Doista, sam Trump, na večeri s čelnicima Applea, Amazona, Lockheed Martina i Meta Platforms, za koje Bijela kuća kaže da su obećali pomoći u financiranju gradnje plesne dvorane, divio se prilici koju projekt pruža. "To je uzbudljivo za osobu u nekretninama, jer više nikada nećete dobiti ovakvu lokaciju“, rekao je.

Kao poslovni čovjek, Trump je stavio svoje ime na zgrade, odreske i kravate. Trumpova tajnica za tisak Karoline Leavitt rekla je u četvrtak da će i plesna dvorana dobiti ime, ali je odbila reći kako će se zvati.

Trump je novinarima u petak navečer rekao da je ne planira nazvati po sebi. Ali građevina od 8361 četvornog metra zauvijek će biti povezana s njim.

"Svi će gledati i sada će vidjeti građevinu koja zasjenjuje izvršnu rezidenciju, a ta građevina nosi ime jednog čovjeka", rekao je Edward Lengel, bivši glavni povjesničar u Povijesnoj udruzi Bijele kuće. "Vjerujem da je to namjera."

Mnogo prije nego što je projekt plesne dvorane postao stvarnost, Trump je ostavio svoj trag u Bijeloj kući zlatnim ukrasima u Ovalnom uredu, popločanim ružičnjakom koji podsjeća na njegov klub Florida Mar-a-Lago, njegovim portretima po cijelom kompleksu i divovskim američkim zastavama na novim jarbolima na sjevernom i južnom travnjaku.

Republikanski predsjednik također nastoji preoblikovati Washington, D.C., preuzimajući kontrolu nad Kennedyjevim centrom i planirajući spomenik u stilu Slavoluka pobjede kako bi proslavio 250. obljetnicu Sjedinjenih Država 2026. godine.

Taylor Budowich, bivši viši savjetnik predsjednika, rekao je da je Trump "najveći graditelj" nacije s vizijom za Bijelu kuću i šire.

"Predsjednik je vizionar, bilo da se radi o politici, poslu ili životu. Sposoban je vidjeti stvari ne samo onakvima kakve jesu, već i onakvima kakve bi mogle biti", rekao je. "Ovo je samo još jedan divan primjer kako je Trump - Trump."

Malo javnih objava i konzultacija

Trumpov tim i saveznici odbacili su kritike projekta plesne dvorane kao proizvedeni skandal.

"Sve su njegove nekretnine prve klase. I ne štedi troškove, ima oko za to. Ovo će biti prekrasan dodatak“, rekao je za plesnu dvoranu Armand Grossman, investitor u nekretnine sa sjedištem u Floridi koji je radio za Trumpa četiri godine. Dugo će biti tu, uživat će u njoj mnogi naraštaji.“

Predsjednik slijedi svoj jedinstveni stil i vjerovanje u široku izvršnu moć u ostvarenju projekta plesne dvorane. Za razliku od prijašnjih obnova koje je financirao i odobrio Kongres, ovu će platiti privatni donatori, smanjujući ograničenja nadzora.

I dok Bijela kuća kaže da planira podnijeti nacrte za plesnu dvoranu Komisiji za planiranje glavnog grada, kaže da to tijelo samo nadzire izgradnju, a ne rušenje.

"Mislim da je vrlo jasno da je administracija proučila te slabosti i, s puno većom pažnjom nego što to otkrivaju, da su zatim vrlo nemilosrdno iskoristili te slabosti“, rekao je Lengel.

Dužnosnici Bijele kuće i sam Trump rekli su da su transparentni u vezi s radovima, pokazujući slike predložene plesne dvorane i otvoreno govoreći o njegovim namjerama.

No dužnosnici nisu uspjeli otkriti ni jedno tijelo koje bi bilo ovlašteno nadzirati rušenje, što je postalo prikladna metafora za Trumpov širi utjecaj na upravljanje nekretninama u vlasništvu i pod upravom savezne vlade.

Povjesničarka Ellen Fitzpatrick rekla je: "To je svakako u skladu s vrlo širokim pogledom predsjednika Trumpa na izvršnu vlast koja zahtijeva malo javnog otkrivanja, konzultacija ili objašnjenja prije tako dramatičnog događaja".