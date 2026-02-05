Obavijesti Foto Video Pretražite
NEOBIČNA KAMPANJA

FOTO "Bolesno i tipično za njih...": Ovo je nova maskota Trumpove vlade

Piše I. B., 05. veljače 2026. @ 16:44 komentari
Donald Trump
Donald Trump Foto: Afp
Nova maskota američke vlade trebala bi promovirati energetsku politiku Bijele kuće.
  Ilustracija
    Tlo ne miruje

    Potres pogodio veliki hrvatski otok: "Dobro je zatreslo"
  2. Elon Musk postao prva osoba u povijesti čije je bogatstvo premašilo 800 milijardi dolara
    Nakon spajanja tvrtki

    Elon Musk postao prva osoba u povijesti čije je bogatstvo premašilo 800 milijardi dolara
  3. Andrej Plenković - sjednica Vlade - 4
    Sjednica Vlade

    Plenković: "Sugeriramo svima da budu oprezni..."
Nevrijeme u Dalmaciji
ŠTETA JE VELIKA
FOTO Dramatični prizori s obale, pune ruke posla za građane i hitne službe: "Ovo su ekstremne situacije"
Orkansko jugo i rekorni valovi na Palagruži
Olujni udari vjetra
Svjetioničar s Palagruže, valovi od 8 metara: "To je ekstremno za Jadran"
Evo što stručnjak kaže o vožnji biciklom po pješačkoj zoni
Evo što stručnjak kaže o vožnji biciklom po pješačkoj zoni
Njemački regulator kaznio Amazon zbog diktiranja cjenovne politike
online prodaja
Njemačka kaznila američkog diva s gotovo 60 milijuna eura: Evo što mu stavljaju na teret
SAD i Rusija blizu dogovora o poštovanju nuklearnog sporazuma Novog START-a
Novi START
Dobre vijesti iz Abu Dhabija: SAD i Rusija blizu dogovora o novom sporazumu
Trumpova vlada predstavila maskotu za promociju vađenja ugljena
NEOBIČNA KAMPANJA
FOTO "Bolesno i tipično za njih...": Ovo je nova maskota Trumpove vlade
Potres pogodio veliki hrvatski otok
Tlo ne miruje
Potres pogodio veliki hrvatski otok: "Dobro je zatreslo"
Plenković o aktualnim temama
Sjednica Vlade
Plenković: "Sugeriramo svima da budu oprezni..."
Italija: Obitelj se otrovala ugljičnim monoksidom
OBITELJSKA TRAGEDIJA
Užasan prizor u susjedstvu: U kući postavljen stol za večeru, a na podu četiri beživotna tijela
Istražitelji navodno sumnjaju da Zdravko Čolić nije bio meta napada
ISTRAGA U TIJEKU
Preokret u slučaju bombe bačene na Čolićevu kuću? "Nadam se da nisam ja bio meta"
Melania Trump suočena s neugodnim pitanjima o Ghislane Maxwell
u fokusu javnosti
Slučaj koji trese svijet: Melaniju Trump javno suočili s neugodnim pitanjem
Obitelji Amerikanki koje su umrle u odmaralištu podnijele su tužbu
ODMOR IZ NOĆNE MORE
Mlade Amerikanke umrle u sobi luksuznog ljetovališta: "Trpjele su neizdrživu bol i shvaćale da umiru"
Melania Trump suočena s neugodnim pitanjima o Ghislane Maxwell 9
u fokusu javnosti
Slučaj koji trese svijet: Melaniju Trump javno suočili s neugodnim pitanjem
Plenković o aktualnim temama 6
Sjednica Vlade
Plenković: "Sugeriramo svima da budu oprezni..."
Mia Kovačić: "Ne poznajem osobe uključene u taj slučaj" 4
potencijalna žrtva
U mailovima poslanim Epsteinu spominje se i voditeljica Mia Kovačić, imamo njezinu reakciju
Guterres: Istek sporazuma Novi START ozbiljan trenutak za svjetsku sigurnost 4
Ozbiljan trenutak
Prijeti li nuklearni rat? Od noćas sve su oči uperene u dvije zemlje
Brnabić: Umirovljenici u Srbiji žive bolje nego u Luksemburgu 3
O KVALITETI ŽIVOTA
VIDEO "Srbija je bolja od Hrvatske i Luksemburga. Tko je to učinio? Pa Vučić": Brnabić iznenadila usporedbama
Koliko će Grad Zagreb naplatiti čišćenje Trga bana Jelačića nakon dočeka rukometaša 3
Račun ide Vladi
Evo koliko će Grad Zagreb naplatiti čišćenje Trga nakon dočeka rukometaša
vijesti
Potres pogodio veliki hrvatski otok
Tlo ne miruje
Potres pogodio veliki hrvatski otok: "Dobro je zatreslo"
Plenković o aktualnim temama
Sjednica Vlade
Plenković: "Sugeriramo svima da budu oprezni..."
Melania Trump suočena s neugodnim pitanjima o Ghislane Maxwell
u fokusu javnosti
Slučaj koji trese svijet: Melaniju Trump javno suočili s neugodnim pitanjem
show
Vedrana Rudan komentirala doček rukometaša
"Ako ne znaš..."
Vedrana Rudan oglasila se o dočeku rukometaša, njezina objava izazvala je salve komentara!
Zlatan Ibrahimović majci kupio stan u Hrvatskoj
''zaslužila je''
Zlatan Ibrahimović majci kupio stan u Hrvatskoj: ''Od mene nikad ništa nije tražila...''
Veron Načinović je u vezi s Emom Kajić
uhvaćeni zajedno
Naš najzgodniji rukometaš u vezi je s lijepom Riječankom koja je dobro poznata u svijetu sporta
zdravlje
Što vam vaši plinovi mogu reći o zdravlju vaših crijeva?
Gotovo 100 % ljudi ih ispušta
Što vam vaši plinovi mogu reći o zdravlju vaših crijeva?
8 pogrešaka koje ljudi rade kada se razbolijevaju
Nemojte pogoršavati situaciju
8 pogrešaka koje ljudi rade kada se razbolijevaju
Što jesti za doručak na poslu? Ako još uvijek idete u pekaru, ovo morate pročitati
Piše nutricionistica
Što jesti za doručak na poslu? Ako još uvijek idete u pekaru, ovo morate pročitati
zabava
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
Zvuči poznato?
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
Zaljubljeni par za dlaku izbjegao tragediju, kamera zabilježila šokantni trenutak
Čovječe!
Zaljubljeni par za dlaku izbjegao tragediju, kamera zabilježila šokantni trenutak
Ovako influenceri izgledaju dok se snimaju, bizarni prizori nasmijali promatrače
Što to izvode?
Ovako influenceri izgledaju dok se snimaju, bizarni prizori nasmijali promatrače
tech
Ukrajina će s Gripenima dobiti i projektil koji ruske zrakoplove može rušiti s vrlo velike udaljenosti
Stiže Meteor
Ukrajina će s Gripenima dobiti i projektil koji ruske zrakoplove može rušiti s vrlo velike udaljenosti
Koji telefon ima najbolju bateriju? Test je pokazao zanimljive rezultate
Dva brenda dominiraju
Koji telefon ima najbolju bateriju? Test je pokazao zanimljive rezultate
Ova eksperimentalna tableta smanjuje kolesterol u krvi za čak 60 posto
Rezultat novog istraživanja
Ova eksperimentalna tableta smanjuje kolesterol u krvi za čak 60 posto
sport
VIDEO Perišić zabio, a onda šokirao sve: Pogledajte kako je dvaput ošamario suigrača
Što se tu dogodilo?
VIDEO Perišić zabio, a onda šokirao sve: Pogledajte kako je dvaput ošamario suigrača
Gdje će Hrvatska? Nijemci su za iduće Svjetsko rukometno prvenstvo već izašli ususret Dancima
Zna se i kad je ždrijeb
Kamo će Hrvatska? Nijemci su za iduće Svjetsko rukometno prvenstvo već izašli ususret Dancima
Rukometna nacija drhti pred Sigurdssonom, jedan podatak sve otkriva: Ishod je uvijek isti
Noćna mora
Rukometna nacija drhti pred Sigurdssonom, jedan podatak sve otkriva: Ishod je uvijek isti
tv
IN Magazin: Iza kulisa hit serije "Tajne prošlosti"
TAJNE PROŠLOSTI
Iza kulisa hit serije "Tajne prošlosti"
Tajne prošlosti: Čini se da joj je ipak odlučila pomoći
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Čini se da joj je ipak odlučila pomoći
U dobru i zlu: Nije ovako zamišljao svoj život, ali mora se prilagoditi
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Nije ovako zamišljao svoj život, ali mora se prilagoditi
putovanja
Ovaj gigantski aerodrom gradi se usred “ničega”, kad bude gotov njima će se služiti 100 milijuna ljudi
Najveći na kontinentu
Ovaj gigantski aerodrom gradi se usred "ničega", a kad bude gotov, njime će se služiti 100 milijuna ljudi
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Za znalce
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Trik za krafne koje nisu masne
Male tajne majstora
Najvažnija stvar kod pečenja krafni, ako ovo napravite neće biti masne i teške
novac
Elon Musk postao prva osoba u povijesti čije je bogatstvo premašilo 800 milijardi dolara
Nakon spajanja tvrtki
Elon Musk postao prva osoba u povijesti čije je bogatstvo premašilo 800 milijardi dolara
Na 6000 metara dubine pronašli pravo blago. "Više nećemo biti ovisni o Kini"
Na dnu oceana
Na 6000 metara dubine pronašli pravo blago. "Više nećemo biti ovisni o Kini"
Zašto na luksuznim jahtama milijardera više neće biti tikovine i čime će biti zamijenjena
Ozbiljan problem
Zašto na luksuznim jahtama milijardera više neće biti tikovine i čime će biti zamijenjena
lifestyle
Ponuda crnih haljina u novim kolekcijama
MODNI KLASIK
15 haljina koje stoje baš svima - a jedna košta samo 13 eura
Najbolje Severinine haljine
JEDNOSTAVNO SAVRŠENE
Severinine najbolje haljine: 10 modela u kojima je blistala, koji je najljepši?
Što znači kada vam pas stavi glavu u krilo?
Dirljivi trenutak
Nije samo znak privrženosti: Što vam pas želi poručiti kada vam stavi glavu u krilo?
sve
Vedrana Rudan komentirala doček rukometaša
"Ako ne znaš..."
Vedrana Rudan oglasila se o dočeku rukometaša, njezina objava izazvala je salve komentara!
Ponuda crnih haljina u novim kolekcijama
MODNI KLASIK
15 haljina koje stoje baš svima - a jedna košta samo 13 eura
VIDEO Perišić zabio, a onda šokirao sve: Pogledajte kako je dvaput ošamario suigrača
Što se tu dogodilo?
VIDEO Perišić zabio, a onda šokirao sve: Pogledajte kako je dvaput ošamario suigrača
 
