FOTO "Bolesno i tipično za njih...": Ovo je nova maskota Trumpove vlade

Administracija Donalda Trumpa posegnula je za neuobičajenim oružjem kako bi pokušala oživjeti rudarenje ugljena.

Riječ je o crtanom liku - komadu ugljena s velikim očima i žutom rudarskom opremom, nazvanim "Coalie" (Ugljenko).

Novu maskotu opremljenu kacigom, čizmama i rukavicama objavio je Doug Burgum, američki ministar unutarnjih poslova.

Mine, Baby, Mine!@POTUS made it a top priority for @Interior to unleash Beautiful, Clean Coal and @OSMRE is leading the charge!



Learn more about how @OSMRE is advancing @POTUS' American Energy Dominance Agenda from their new spokesperson, Coalie! https://t.co/o62HdCRAsO pic.twitter.com/yWR4DvHVHW — Secretary Doug Burgum (@SecretaryBurgum) January 22, 2026

Klimatski aktivisti kritizirali su najnoviji pokušaj administracije da popravi imidž najprljavijeg fosilnog goriva, unatoč njegovu utjecaju na planet i javno zdravlje. Jedan kritičar opisao je ugljen kao "jedan od najpogubnijih načina proizvodnje energije koje je svijet ikada vidio", piše Guardian.

Coalie bi trebao biti ambasador Ureda za obnovu i nadzor površinskog rudarenja (OSMRE), američke savezne agencije zadužene za regulaciju rudnika ugljena.

Maskota za promociju vađenja ugljena Foto: X/Screenshot

Unatoč takvom brendiranju i pokušajima da se komad ugljena prikaže simpatičnim ugljen ostaje najprljavije fosilno gorivo. Rudari se već dugo suočavaju s ozbiljnim zdravstvenim problemima, uključujući bolest pluća, uzrokovanu udisanjem ugljene prašine.

"Mislim da je to bolesno… i tipično za ovu administraciju i američku vladu da koriste umjetnu inteligenciju kako bi nasmiješenim licem prikrili jedan od najpogubnijih načina proizvodnje energije koje je svijet ikada vidio", rekao je Junior Walk, aktivist organizacije Coal River Mountain Watch koji godinama dokumentira utjecaj rudarenja ugljena na zajednice u Zapadnoj Virginiji.

"Dok klimatske promjene guraju svijet sve dublje u masovno izumiranje, a sve više mojih prijatelja i susjeda obolijeva i umire kao izravna posljedica djelovanja industrije ugljena, nastavit će me progoniti Coaliejev iskrivljeni osmijeh i sablasne oči", dodao je.

Trump je potpisao izvršnu uredbu kojom želi oživjeti industriju ugljena, uvrstio ga je na popis nacionalno kritičnih minerala, zaustavio planirana zatvaranja termoelektrana na ugljen te ukinuo niz ekoloških propisa za koje tvrdi da su odgovorni za probleme u toj industriji.

Glasnogovornik OSMRE-a brani korištenje crtanog lika te je naveo da je riječ o edukativnom alatu, a "ne promotivnoj maskoti".

"Njegov crtani format omogućuje nam da složene teme objasnimo na način na koji to tradicionalna grafika često ne može", rekao je glasnogovornik.

"Ugljen i dalje predstavlja ključan izvor osnovne energije koja osigurava opskrbu električnom energijom za domove, bolnice, vojne objekte i ključnu infrastrukturu", dodao je.